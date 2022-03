La Corsa dei Campanili a Vimercate

Domenica 11 aprile a Vimercate torna la Corsa dei Campanili. Tre percorsi da 8, 14 e 20 chilometri più un itineriario speciale di 3 dedicato ai "passeggini" per correre in famiglia, alla scoperta della storia e dei campanili della città.

Le partenze saranno contigentate tra le 7 e le 10. Il punto di ritrovo è nel piazzale del MUST, in Villa Sottocasa, in via Vittorio Emanuele 53, a Vimercate.

Qui il sito dell'evento per le iscrizioni e le informazioni.