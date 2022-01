Corso antiaggressione femminile - Difesa personale

Non è presunzione di questo corso far diventare le partecipanti delle lottatrici esperte in sole cinque settimane, ma la nostra esperienza in campo ci ha permesso di strutturare questo percorso formativo in modo da ottenere un cambiamento nell'atteggiamento mentale in risposta ad un'aggressione.



Questo può fare una grandissima differenza nella possibilità di tornare a casa dai propri cari: la gestione dello stress è infatti determinante in situazioni di forte pericolo, sarà quello che farà la differenza tra il soccombere o il riuscire a

reagire.



Durante gli incontri verranno affrontati tre fondamentali aspetti della difesa personale femminile:



1) Prevenzione:

Consigli, suggerimenti, abitudini sbagliate, approccio con sconosciuti, sesto senso, autocontrollo, ecc.



2) Sblocco psicologico:

Basta essere vittime, difendersi è possibile. Il segreto è nella mente e nel saper gestire lo stress causato da un improvviso evento critico. Verrai preparata secondo le modalità militari di gestione di uno stress improvviso. Imparerai l'importanza di applicare una difesa attiva e non passiva.



3) Scontro fisico:

Quando è inevitabile occorre ricorrere a tecniche semplici, istintive ed efficaci, contro avversari uomini più forti fisicamente. Saranno provate le difese da schiaffi, scippi, tentativi di stupro a terra, strangolamenti,

ecc. Proverai ed imparerai ad applicare tecniche in massima sicurezza.



IL CORSO È APERTO A TUTTE: la prima lezione di prova del 11 gennaio 2022 è gratuita e senza impegno