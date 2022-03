Un corso di difesa personale per le donne

A Meda è in programma un corso di autodifesa personale riservato alle donne. Si tratta di una iniziativa riservata alle donne organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Maestro di arti marziali e di autodifesa Serena Marelli e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Wa Yu Kai 47 Karate Meda.

L'intento è da un lato - spiegano dal municipio - "sensibilizzazione per far conoscere la gravità della violenza contro le donne e delle violenze in genere in ogni forma, per combattere le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto. Dall’altro, far imparare a riconoscere e prevenire il pericolo utilizzando gli strumenti e le risorse a propria disposizione, imparando a riconoscere e a contrastare un pericolo che comprometta la propria persona sia fisica che mentale e acquisendo una maggiore autorevolezza e autostima di sé”.

Sono previsti otto incontri (gratuiti, della durata di circa un'ora) che si terranno a partire da sabato 26 marzo 2022 alle ore h.9.30 al Palazzetto dello Sport via Cialdini. Le Donne interessate (residenti a Meda, di maggiore età e titolari di green pass rafforzato) possono trovare i moduli per l’iscrizione (obbligatoria) sul sito istituzionale del Comune www.comune.meda.mb.it I moduli compilati vanno trasmessi all’Ufficio Sport, all’indirizzo sport@comune.meda.mb.it entro il 23 marzo 2022.

Per tutte le informazioni sport@comune.meda.mb.it tel. 0362.396268