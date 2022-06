Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

La Cena in Bianco con la Villa Reale sullo sfondo, gli sbandieratori e i figuranti in costume d'epoca per le vie del centro in occasione del corteo storico e i golosi appuntamenti in Brianza. Tra festival della carbonara, arrosticini e il Brianza Beer Festival nel Parco. E ancora musica, con il fine-settimana di appuntamenti tra karaoke e concerti al Parco Tittoni. Ecco gli eventi per il weekend che abbiamo selezionato per voi.

Cena in Bianco in Villa Reale

La magia della Cena in Bianco torna a Monza. Domenica 12 giugno l'Unconventional Dinner si svolgerà nell'avancorte della Villa Reale, intorno alla fontana. Un momento conviviale di condivisione, a partecipazione gratuita (con prenotazione) in uno degli scenari più magici della città. Qui le informazioni.

Corteo storico

Monza sabato 11 giugno fa un salto indietro nei secoli e in città torna l'atteso appuntamento con la rievocazione storica. La manifestazioneprenderà il via nel pomeriggio nella piazza dell’Arengario con animazioni di ispirazione medievale con la sfilata e l’esibizione coreografica degli sbandieratori lungo le vie del centro. Il corteo di figuranti in costume d'epoca, accompagnato dal suono di chiarine medievali e tamburi, percorrerà le strade dalla Torre Viscontea di Largo Mazzini fino in piazza Duomo. In piazza poi momenti di musica e intrattenimento con i trampolieri, i saltimbanchi, gli acrobati e gli straordinari giochi di luce e pirotecnici accompagnati dalla musica e dalle danze in verticale e dall’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato.

Cacio e Pepe e Carbonara Festival

Cacio e pepe e carbonara festival in Brianza. Nel weekend dal 9 al 12 giugno a Seregno torna la 13° edizione del "Cacio & Pepe VS Carbonara Festival" in piazza Risorgimento. Nel menu pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità. Il Festival inizierà giovedì e venerdì dalle 18:00, mentre sabato e domenica dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito.

Passeggiata per ammirare le lucciole

Una passeggiata al chiaro di luna, nel verde, per ammirare le lucciole. L'associazione Amici della Natura ha organizzato una magica serata nel bosco. Appuntamento per venerdì 11 giugno. "Siete tutti invitati a trascorrere con noi una tranquilla e rilassante serata sui sentieri al limitare dei boschi di Canonica alla ricerca delle lucciole, gli affascinanti insetti simbolo dell'estate" annunciano gli organizzatori. "Appaiono illuminando piccole aree tra l’erba, e ci regalano un’atmosfera magica capace di farci tornare tutti bambini". Il ritorvo è fissato per le 21.15 al centro civico di via Delle Grigne a Canonica di Triuggio. Per prendere parte all'iniziativa è necessario prenotare.

Brianza Beer Festival al parco

Torna l'appuntamento con il Brianza Beer Festival. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno nel Parco di Monza arriva il Brianza Beer Festival. La manifestazione è in programma a Biassono, presso Cascina Costa Alta (da dove si accederà). Saranno presenti i migliori produttori nazionali, verranno organizzati workshop tematici e si potranno assaggiare specialità con i migliori cuochi da strada. E' stato pensato anche un programma di intrattenimento con un corner live music, area relax e stand di artigianato.

Festival del Vino

Torna Vinissimo, la mostra mercato di vini naturali, biologici e biodinamici. Il festival dedicato al nettare di Bacco è in programma a Biassono, all'interno dei giardini di Villa Verri. Una kermesse dedicata alla conoscenza e al confronto tra/con i piccoli vignaioli artigianali - provenienti da tutta Italia - che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e la natura che li circonda con un occhio di riguardo all'agricoltura etica e sostenibile, senza rinunciare al piacere di bere consapevolmente. L'ingresso al festival ha un costo di 12 euro e comprende il calice di degustazione, la tracolla portacalice e la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate. Tutti i vini potranno essere degustati e acquistati direttamente dai produttori.

Arrosticini Festival

Continuano gli eventi golosi a Brugherio: il weekend del 9-10-11-12 giugno 2022 in scena "Arrosticini & Microbirrifici Festival", il grande format itinerante dedicato a due eccellenze enogastronomiche italiane: quattro giornate da non perdere nella centrale Piazza Togliatti. Giovedì, Venerdì e Sabato il Festival inizierà dalle 18:00, mentre Domenica la festa si terrà dalle 11:00 (operativi tutto il giorno, per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Si potranno gustare tipici arrosticini abruzzesi, birre artigianali mentre i più piccoli si divertono nel Mini Luna Park. L'appuntamento è in piazza Palmiro Togliatti, a Brugherio.

Festival dei ragazzi

asce a Vimercate un nuovo festival dedicato a bambini e ragazzi. Appuntamento dal 10 al 12 giugno con il festival “Vimercate dei Ragazzi” con una tre giorni di eventi dedicata ai nuovi adulti e ai più piccoli. Spettacoli, teatro, animazioni e laboratori in programma il 10, 11 e 12 giugno 2022 nel centro storico di Vimercate, proseguendo la pluriennale tradizione della “Città dei ragazzi” e del “Vimercate Ragazzi Festival” ma con una nuova veste di contenuti, spazi e obiettivi, attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali.