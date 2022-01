Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Arriva il primo weekend dopo le festività e non mancano gli appuntamenti per trascorrere qualche momento di svago nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia. Dal pattinaggio sul ghiaccio alle mostre e al teatro. Ecco alcune delle iniziative che abbiamo selezionato per voi in città e in provincia.

Pattinare sul ghiaccio

A Besana si pattina sul ghiaccio per tutto gennaio. L'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l'apertura dell'impianto di pattinaggio sul ghiaccio allestito per le festività natalizie in piazza Corti. La pista di pattinaggio anzichè chiudere resterà aperta fino al 31 gennaio. "La Giunta ha autorizzato l'estensione del periodo di permanenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio fino alla fine del mese, per avere un luogo di svago e divertimento all'aperto anche lontano dalle feste" spiegano dal municipio. L'accesso è a pagamento con obbligo di green pass e mascherina.

Pillole di storia in Villa Reale

Proseguono le visite alla Reggia con un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. Un percorso unitario tra il primo e il secondo Piano Nobile: dalle sale di Rappresentanza agli appartamenti del Principe di Napoli, della Duchessa di Genova e dell’Imperatore di Germania agli appartamenti privati dei Sovrani Umberto e Margherita. La visita, della durata di circa 60 minuti, è in autonomia con la presenza di guide abilitate che raccontano in pillole la storia della Villa. I sabati e le domeniche dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso un'ora prima).

Mostra Architetture Contemporanee

Ultimo weekend per visitare la mostra sulle architetture contemporanee d’autore nella città di Monza: l'esposizione è allestita presso il Belvedere della Villa Reale con fotografie di Marzio Franco, a cura di Alessandra Coppa, ed è promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Monza e della Brianza. L'esposizione - inclusa nel percorso di visita presso il terzo piano Belvedere - sarà presente fino al 16 gennaio 2022.

Mercatino delle Pulci

Torna a Monza sabato 15 gennaio il Mercatino delle Pulci. L'appuntamento è in programma dalle 7 alle 13 nello Spazio Rosmini in via Rosmini 37. L'iniziativa è promossa dalla Asd Silvia Tremolada e da Rete Tikitaka. Tra i banchetti si potranno trovare oggetistica, giocattoli e molto altro per non sprecare, dare nuova vita alle cose.

A teatro

Sabato 15 gennaio alle ore 21 e Domenica 16 gennaio alle ore 16.00, Lino Volpe, cantautore e cabarettista napoletano, sarà in scena con lo spettacolo in Prima Nazionale: Jazz Story - Le Avventure di Tony Monten. Al Binario 7 invece "alla luce del nuovo aumento dei contagi" è stato "precauzionalmente deciso il rinvio del nuovo spettacolo di Corrado Accordino, Pyscho Killer inizialmente previsto in scena dal 13 al 16 gennaio prossimi. Verrà posticipandolo al 26 e al 29 maggio. Al teatro Manzoni nel fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 gennaio in scena lo spettacolo Le Signorine.

E se si vuole andare a Milano...

A Milano il nuovo week-end in arrivo dopo le feste è un'esplosione di eventi. A selezionarli per MilanoToday è stata Valeria Terlizzi. Tra questi lo spettacolo L’Attimo fuggente al Teatro Arcimboldi con il bravissimo Ettore Bassi, un inno imperdibile alla poesia, al libero pensiero e alla vita. Oppure una passeggiata all'aperto alla Biblioteca degli Alberi per scoprire le installazioni di Enel dedicate al riscaldamento globale, con orsi polari e ambientazioni artiche oppure una delle visite guidate al Museo di Storia Naturale, un'occasione unica per scoprire ogni angolo del museo scientifico più antico di Milano.

(Foto Riccardo Casarico/Archivio Consorzio Villa Reale e Parco di Monza)