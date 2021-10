Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend dal 15 al 17 ottobre

Le Giornate Fai d'Autunno con tanti beni che eccezionalmemte apriranno le porte al pubblico, sagre dai sapori d'autunno e iniziative culturali. Per chi ha voglia di approfittare di un weekend di sole e organizzare una gita fuori-porta vi suggeriamo alcune terme e spa dove trascorrere qualche ora di relax o alcune location per andare a castagne. Ecco la nostra guida agli eventi del weekend.

Giornate Fai d'Autunno

Un weekend per riscoprire i gioielli di Monza e della Brianza. Tornano anche quest’anno le Giornate FAI d’Autunno promosse dal Fondo per l’Ambiente Italiano in centinaia di città della Penisola. Il Gruppo FAI Giovani Monza e la Delegazione di Monza per questa edizione hanno individuato aperture speciali che permetteranno di scoprire sabato 16 e domenica 17 ottobre luoghi straordinari a Monza e Seregno. Si potrà visitare la sede della Croce Rossa di Monza, il Teatrino della Reggia di Monza recentemente oggetto di restauro e ancora a Monza il Monastero e Chiesa di Santa Maddalena e Santa Teresa, l'Abbazia e il Monastero di San Benedetto a Seregno.

Bancarelle e feste

A Cesano Maderno torna il Mercato Europeo. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 ottobre in piazza Arese, via Cerati, via Milano e via Cozzi per espositori e bancarelle. Prodotti, profumi, sapori che ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza. A Monza Festa dei Mercanti a Triante con espositori, bancarelle, animazione e giri in pony per i più piccoli. A Lissone è tempo di sagra: giostre e mercato per celebrare la festa patronale.

Sagre e sapori in Brianza

Cassoeula, pizzoccheri e caldarroste. Tra gli appuntamenti culinari dedicati ai piatti dell'Autunno e tradizionali segnaliamo la Sagra a Senago: tra le specialità polenta e zola, cassoeula, ossobuco e pizzoccheri. A Trezzano Rosa, alle porte della Brianza, sagra della Caldarrosta con distribuzione gratuita di castagne, animazione e fuochi d'artificio. Mongolfiere e birra a Mariano Comense insieme a bancarelle e intrattenimento per il Beerbanti Festival.

Andare a castagne vicino a Monza

Voglia di castagne? È decisamente il periodo giusto. Ecco qualche luogo in Lombardia che, senza allontanarsi troppo da Monza, regala golosissimi bottini. Il Lago di Como ospita svariati castagneti con alcune tra le qualità di castagne migliori della zona. Sono famosi i boschi di San Fedele di Intelvi e Casasco Intelvi, nella zona tra il Lario e il lago di Lugano. A Brescia sono rinomati i castagneti della Val Trompia in cui cresce il famoso Marrone di Garza. Oltre alle pinete di Bavezzo, Caino e Nave, verso il lago di Iseo si incrociano i boschi di Marone. In piena Brianza, il parco di Montevecchia e della Valle del Curone è molto conosciuto per essere una delle mete preferite per il trekking e la raccolta di questo frutto. Qui la guida completa.

Relax alla spa e alle terme

Il rumore dell'acqua, un idromassaggio con una vista mozzafiato sul lago e relax. Quali le terme più interessanti a pochi passi da Monza e dintorni? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa tra Como, il Lecchese, la Valtellina e in Canton Ticino - segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Ecco qui la guida completa.