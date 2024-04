Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Monza, città del gin per un weekend. E non solo. Dalla fiera dedicata al distillato tra i più amati alla nuova mostra in Villa Reale, passando per mercatini e appuntamenti in Brianza. Ecco la guida ai 5 eventi da non perdere organizzati nel fine settimana da venerdì 19 a domnica 21 aprile.

La fiera del Gin nel parco

Monza celebra il distillato più amato con un evento nel verde del parco. La fiera del Gin è in programma da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Alla fiera, organizzata presso Cascina Costa Alta, si potrà degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori e trovare un’area food per stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e non mancherà la musica con djset tutti i giorni a partire dalle 18. L'ingresso è a pagamento (10 euro in prevendita che include degustazioni Gin illimitate).

La nuova mostra in Villa Reale

Fino al 28 luglio l'Orangerie, Reggia di Monza e i Musei Civici di Monza ospitano la mostra 800 Lombardo. Ribellione e conformismo, da Hayez a Previati che propone un viaggio nella pittura e, più in generale, nella cultura della Lombardia del XIX secolo, attraverso quasi cento opere, tra dipinti e disegni dei principali protagonisti dell’Ottocento lombardo: da Hayez al Piccio, da Faruffini a Cremona, da Medardo Rosso a Previati e Segantini.

Italian motor week a Monza

Anche per questo weekend in piazza a Monza è in programma la manifestazione Italian Motor Week, un evento promosso da “Città dei Motori” che prevede l’arrivo in Piazza Trento e Trieste del “Villaggio della Sicurezza Stradale”, con dimostrazioni pratiche di che cosa può accadere nel caso di incidente stradale, simulazioni di guida, accessori e veicoli in esposizione. In programma anche una simulazione di incidente stradale e simulazioni di guida sicura tra curve pericolosi e ostacoli improvvisi.

Arte e sapori, mercatino in piazza

Arte e sapori. In piazza a Brugherio domenica 20 aprile arriva un mercatino speciale. In piazza Roma dalle 9 alle 19 bancarelle con creazioni artigiane e di hobbisti e specialità tutte da gustare. Previsto anche un programma di intrattenimento per i più piccoli con attrazioni per bambini.

A teatro

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile nuovo appuntamento con la rassegna "Grande Prosa" del Teatro Manzoni di Monza. In scena "Moby Dick alla prova" di e con Elio De Capitani. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Gigi Dall'Aglio, attore, regista, maieuta, grande amico e compagno d'arte.