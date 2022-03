Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Entrare dentro una mongolfiera gonfiata a terra per immaginare l'ebbrezza del volo, far divertire i piccoli con il battesimo della sella o ancora lasciarsi conquistare da uno dei piatti più celebrati della cucina italiana: la carbonara. E se si ha voglia di arrivare a Milano per questo fine settimana il capoluogo lombardo diventa la capitale del Vino. Ecco gli eventi che abbiamo scelto per voi per questo weekend a Monza e dintorni.

Festa della Mongolfiera

Una mongolfiera nel parco per una giornata all'insegna del verde a contatto con la natura. Domenica 20 marzo a Caponago è in programma la prima edizione dell'iniziativa “Mongolfiere in primavera”. L'appuntamento è stato organizzato nel Parco della Pinetina dalle ore 9.00 alle ore 19.30 per ricordare e celebrare la prima ascensione italiana in volo libero di un pallone aerostatico ad aria calda, avvenuta il 13 marzo 1784 da parte del nobile e viaggiatore Paolo Andreani, con una mongolfiera da lui stesso costruita, partendo da Brugherio con atterraggio a Caponago. Il programma prevede la presenza di una mongolfiera gonfiata a terra con possibilità di visite all'interno, una camminata organizzata verso Cascina Segna e attività a cura dell'Enpa che ne pomeriggio proporrà anche due lezioni con un istruttore cinofilo. Saranno anche presenti alcuni cani ospiti del rifugio di via San Damiano in cerca di famiglia. Tra le attività organizzate anche il battesimo della sella per i più piccoli.

Festival della Carbonara

Carbonara e non solo. Tre giorni dedicati alle specialità della cucina romana con la sagra organizzata presso la Contrada San Domenico, a Legnano, nel Milanese. Appuntamento da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022 per celebrare la carbonara e le altre specialità romane. L'evento è stato organizzato da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6. Venerdì e sabato l'area (al coperto) sarà aperta dalle 19.00 - 24, domenica gli orari saranno 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00. Nel menu oltre alla carbonara si potranno trovare cacio e pepe, amatriciana e gricia.

I Dinosauri arrivano a Monza

Domenica 20 marzo al teatro Villoresi è in programma la tappa del DINOSAUR Live show. "E' un’esperienza per tutta la famiglia, unica nel suo genere in live tour in Italia. Vedrete dal vivo i dinosauri animatronici utilizzati nei più famosi film della preistoria" spiegano gli organizzatori. Dinosauri ad altezza naturale e piccoli cuccioli di dinosauro saranno davanti agli occhi di grandi e piccini insieme ad artisti internazionali. Il Live Tour 2022 è organizzato con la produzione Teatro Viaggiante, garanzia di grandi eventi nello spettacolo viaggiante italiano.

Mostre a Monza

Torna a Monza fino al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività. Dal 19 marzo all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Milano in Vino

Per tre giorni - da venerdì 18 a domenica 20 marzo - l’immensa e avveniristica Piazza Città di Lombardia ospiterà la sesta edizione della Fiera Nazionale Milano In Vino, vetrina dedicata alle realtà enologiche più interessanti del nostro paese. Un modo per viaggiare, grazie a profumi e sapori, attraverso il ricco e variegato “vigneto Italia” e andare alla scoperta di piccole e grandi cantine e di etichette eccellenti. Ad accompagnare il wine tasting, nelle giornate di sabato e domenica si terranno alcune masterclass di approfondimento condotte dai professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier Lombardia, partner di questa edizione, che guideranno il pubblico nella conoscenza del vino nelle sue diverse e affascinanti espressioni.

A teatro

Sabato 19 marzo al Binario 7 va in scena un nuovo appuntamento per la rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori. Nel salotto dei Compositori, accanto ai loro “strumenti a tastiera”, in un viaggio musicale tra suoni del passato e del presente. Al pianoforte il maestro Carlo Balzaretti. Sempre al Binari 7 domenica 20 marzo è in programma uno spettacolo per famiglie ispirato alla favola di Gianni Rodari. Al Villoresi, come già segnalato, arriva il live show dedicato ai Dinosauri. Al teatro Manzoni invece in scena "Ristrutturazione" con Sergio Rubini.