Cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

A Monza e in Brianza è il weekend dei fiori. Primavera fa rima con tulipani e proprio ad aprile aprono i campi di raccolta del territorio. Ma non solo: sono diversi gli appuntamenti organizzati in provincia dedicati proprio alla fioritura. E poi il teatro, le mostre e le iniziative culturali con i borghi e i castelli medievali della Lombardia che eccezionalmente aprono le porte al pubblico.

Tempo di tulipani

In Brianza riaprono i campi di tulipani. Distese colorate in cui perdersi e lasciarsi conquistare dai profumi della primavera. Da venerdì 1 aprile è pronto ad accogliere i visitatori il campo Shirin, a Ornago così come Fioriranno, a Cornate d'Adda.

Festival dei fiori in villa

A Varedo, in Villa Bagatti Valsecchi, si celebra la primavera. Sabato 2 e domenica 3 aprile dalle 10 alle 20 in Villa Bagatti Valsecchi è in programma il festival dei fiori e dell'artigianato. Saranno presenti espositori di artigianato artistico, piante, fiori e vivai e tanti prodotti naturali. Sarà presente un'area dedicata alla cucina con specialità e laboratori didattici e giochi per i più piccoli.

Mostre a Monza

"Artisti d'Italia - mostra di arti contemporanee" è la nuova esposizione ospitata al Belvedere della Reggia di Monza fino al 25 aprile 2022. La mostra collettiva a cura di Vittorio Sgarbi, racconta lo stato dell’arte contemporanea in Italia raccogliendo oltre 200 opere di 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente selezionati dal curatore e critico ferrarese, ed è collegata al progetto culturale “I Mille di Sgarbi”. Ultimo weekend per visitare la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Castelli e borghi medievali da visitare

Domenica 3 aprile in Lombardia tornano ad aprire le porte e i portoni di 24 manieri, dimore storiche e borghi fortificati sparsi su quattro province. Auto d’epoca in tour a Cologno al Serio, raccolta di fiori nei campi adiacenti al castello di Malpaga, mercato di collezionismo e antiquariato sotto i portici medievali di Martinengo, aperitivi sfiziosi nella splendida cornice del Palazzo Sauli a Pumenengo, visite speciali con degustazione a Pandino e numerose altri eventi per grandi e piccini saranno a portata di mano per visitatori che vorranno cogliere l’occasione di una gita fuori porta, per approfondire aneddoti storici o gustarsi un po’ di relax tra borghi e castelli.