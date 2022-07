Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Un altro weekend in arrivo e tanti appuntamenti selezionati per voi. Per chi ancora è in città e sogna le vacanze ecco alcune iniziative in programma nel fine settimana: dall'incanto dei girasoli alle specialità golose celebrate in Brianza. Ecco gli appuntamenti.

Raduno Cosplay

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio, presso i Boschetti Reali, in piazza Citterio, a due passi dal centro, prenderà il via la prima edizione del "Raduno Nazionale Cosplay", una grande festa dedicata ai cosplay organizzata dall'Associazione Culturale Arti Libere. Tre giornate, un programma fitto fitto di intrattenimenti per tutte le età. Monza si trasformerà per accompagnare il visitatore nel mondo comics. Musica dj set e i migliori food truck con ricette di tradizione italiana ed estera, bancarelle e artigianato, animazione e musica. Durante le tre giornate i partecipanti potranno esibirsi, travestendosi da personaggi dei videogiochi, fumetti, cartoni animati film o letteratura fantasy, mentre una giuria selezionerà i costumi migliori.

Street food ai Boschetti

Street food nel weekend a Monza. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio ai Boschetti Reali è in programma un goloso appuntamento. In contemporanea con lo svolgimento del primo raduno italiano di Cosplay il cartellone degli eventi di Summer Monza 2022 prevede anche una manifestazione dedicata alle specialità dei food truck. I boschetti Reali si trasformeranno in un contenitore di cibo da strada di qualità con prodotti tipici enogastronomici e tante altre prelibatezze del nostro Paese. "La cornice verde sarà resa più suggestiva grazie alle ambientazioni e all'illuminazione decorativa realizzata dai diversi stand" spiegano dal municipio.

Monza Power Run

Una corsa a ostacoli, divertente e solidale, in maschera. Torna a Villasanta l'appuntamento con la Power Run sabato 23 e domenica 24 luglio 2022. La manifestazione che richiama runner, ma non solo, da tutta Italia ha un obiettivo benefico. Raccogliere fondi a favore dell'associazione Lele Forever sodalizio nato 21 anni fa nel ricordo di Lele Brandazzi, un giovane villasantese morto a causa della leucemia. Da allora papà Roberto e mamma Patrizia non si sono mai fermati e attraverso l'associazione intitolata al figlio continuano a sostenere le attività del reparto di Ematologia adulti dell'ospedale San Gerardo di Monza, e ad aiutare le famiglie dei malati oncologici che arrivano a Monza nella speranza di poter guarire.

Labirinto di girasoli

Ancora un weekend di apertura per il labirinto di Girasoli in Brianza. Il più grande, almeno fino ad ora, e anche l'unico, in Italia. Sarà aperto dalle 17 alle 21 in settimana e nei weekend tutto il giorno (dalle 9 alle 21). L'evento durerà finchè la fioritura lo consentirà: indicativamente un paio di settimane. Il biglietto di ingresso costa 4 euro. Il campo si trova a Ornago, in via Cascina Rossino e non è raggiungibile in auto.

Silent Disco nel parco

Silent Disco in Brianza. Appuntamento sabato 23 luglio al parco Tittoni di Desio. "Per la prima volta, dopo 10 anni di NASTY in Tittoni ci (ri)prendiamo il sabato ma questa volta ci aggiungiamo la Silent Disco" annunciano gli organizzatori. "Un nuovo palco davanti alla Villa del nostro cuore, 3 dj con tre stili musicali diversi, le cuffie che si colorano, le stelle sopra la testa".

Notte bianca e street food

Notte bianca e street food a Nova Milanese. Appuntamento sabato 23 luglio a Nova Milanese. La manifestazione coinvolgerà le vie Mariani, Roma, via Madonnina, via Vertua e via De Amicis. Negozi aperti, musica, bancarelle di dolci, artigianato, sapori, gonfiabili per bambini ed artisti di strada. La manifestazione si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 24. In Piazza G.Marconi invece, nelle giornate del 22-23-24 Luglio 2022, viene organizzato lo street food accompagnato da serate con musica. L'evento viene organizzato da Progeteventi, con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.

Festival degli Arrosticini

A Seregno il weekend dal 21 al 24 luglio 2022 andrà in scena la 31° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format enogastronomico dedicato a due grandi specialità del nostro paese. L'area è ad accesso gratuito e ci sarà una zona street food con le specialità, un'area tavoli e relax. La manifestazione è accessibile giovedì, venerdì e sabato dalle 18 e domenica dalle 11 con orario continuato a pranzo e a cena.