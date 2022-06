Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Il Parco di Monza trasformato nel regno della magia e di Harry Potter con la fiera Giocolandia che approda nel weekend a Cascina Costa Alta, nel parco, a Biassono. E poi ancora le iniziative nel verde con il trenino, la cultura o l'aperitivo sul prato davanti alla Reggia. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per il weekend a Monza e in Brianza dove ci sarà spazio anche per le sagre, il gusto e i motori.

Il Parco di Monza diventa Hogwarts

ll mondo incantato di Hogwarts conquista Monza e il Parco per un intero weekend si trasformerà nel regno di Harry Potter. A Cascina Costa Alta, a Biassono, arriva Giocolandia, la fiera dedicata appunto al gioco e ai bambini. Appuntamento venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno con un'edizione interamente dedicata alla saga del maghetto che ha preso vita dalla penna della scrittrice J.K.Rowling.Nel parco di Monza approderà quindi la tenda di Hagrid e la scuola di magia per un weekend che si preannuncia incantato. "Ogni aspirante maghetto e streghetta avrà l’occasione di essere smistato dal Cappello Parlante, di apprendere il lancio dei più rudimentali incantesimi e di vivere una magica esperienza nel mondo ideato da J.K.Rowling" spiegano gli organizzatori. E ancora: "Spetterà ai giovani studenti il compito di recuperare preziosi artefatti o di salvare la scuola dalle più terribili macchinazioni dei maghi oscuri".

La Monza-Resegone

Oltre quaranta chilometri di percorso e 1.100 metri di dislivello. Torna sabato 25 giugno la Monza-Resegone, la più attesa ed emozionante gara podistica in notturna che dall’Arengario arriveranno, di corsa, al Monte Resegone. Giunta alla sua 60° edizione, la gara avrà inizio la sera del 25 giugno, con partenza prevista alle ore 21 e terminerà solo dopo che i corridori avranno percorso 42 km di percorso, lo stesso che nel 1924 aveva visto sfidarsi le prime 12 squadre partecipanti alla ora mai ben nota corsa.

Trenino, aperitivo sul prato e cultura: weekend nel Parco

La Villa Reale e il Parco di Monza aprono le loro porte in maniera straordinaria per il prossimo weekend con un programma ricchissimo per la concomitanza della festa del patrono della città brianzola: San Giovanni. Un tour del Parco a bordo del trenino, la visita con le guide del Fai o la mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, a cura di Paolo Linetti aperta nel Belvedere della Villa Reale a Monza fino al 21 agosto 2022. E poi l'aperitivo presso i giardini della Reggia di Monza dalle ore 18.00 alle ore 23.00 con Live Music e Dj Set. Qui tutte le proposte per un weekend alla scoperta del Parco.

Feste e sagre in Brianza

A Seregno saranno gli hamburger e la birra i protagonisti del weekend con il Burger & Beer Festival in piazza, a Cavenago Brianza si celebra lo gnocco fritto mentre a Senago torna la sagra del Pesce.

Motori in autodromo

Le vetture del Time Attack Series nel weekend saranno all’Autodromo Nazionale Monza. Venerdì 24 e sabato 25 giugno i piloti della serie italiana torneranno nel Tempio della Velocità per sfidarsi alla ricerca del giro veloce, dando così vita al quarto appuntamento stagionale del Campionato, dopo quelli di Misano, del Red Bull Ring in Austria e di Vallelunga. La giornata del 24 sarà dedicata alle prove libere, mentre dalle ore 9 di sabato 25 scatteranno le qualifiche e le gare delle varie categorie. L’ingresso sarà gratuito, mentre si pagherà il parcheggio, con un costo di 10 euro per singola auto e di 5 euro per ogni moto.