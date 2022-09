Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

I gioielli del territorio riaprono le porte per un nuovo weekend di visite in Brianza. E poi le sagre, il ritorno del campo (e del labirinto) di zucche e il Kernel Festival a Monza. Ecco una selezione di eventi in programma nel fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 settembre.

Il campo (e il labirinto) di zucche

Il campo di zucche Shirin a Ornago riapre i battenti venerdì 23 settembre con allestimenti a tema e aree di raccolta. E un nuovo labirinto mostruoso. Proprio nel campo che a giugno aveva ospitato il dedalo di girasoli. Tra le varietà di zucca presenti la Queensland blue, la zucca bottiglia, la zucca serpente e la banana pink jumbo.

Notte medievale

Sbandieratori, spettacoli di fuoco, falconieri e negozi aperti. A Vimercate sabato 24 settembre torna la Notte Medievale. Nel centro storico spettacoli itineranti, bancarelle, negozi aperti e punti ristoro.

Kernel Festival

Luci, proiezioni e videomapping sui gioielli di Monza. Dal 23 settembre diversi i monumenti e i luoghi simbolo della città si animano con installazioni artistiche luminose per il Kernel Festival. Dall’audiovisual 3D mapping show della Reggia di Monza passando per le installazioni degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini, per poi inoltrarsi nel suggestivo Bosco Magico tra i Boschetti Reali e continuare il percorso nel centro storico, guidati da Sound Safari fino a raggiungere Kids Cube, l’installazione di luce partecipata realizzata dai bambini ai piedi dell’Arengario. Il filo conduttore dell’intero festival e delle performance sarà la luce che illuminerà, valorizzerà e animerà all’insegna dell’arte e della cultura i gioielli storico – artistici della città offrendo uno spettacolo unico e inedito. Gli spettacoli sono gratuiti.

Ville aperte in Brianza

Un nuovo weekend con Ville Aperte in Brianza. Ancora per due weekend (fino al 3 ottobre) apriranno oltre 180 siti – di cui 40 nuovi – tra ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, mulini storici, cascine che diventeranno palcoscenico di numerose attività e spettacoli.

Festival dell'Oriente al parco

Il festival dell'Oriente torna nel parco di Monza. Appuntamento sabato 24 e domenica 25 settembre per un weekend tra spettacoli, conferenze e workshop, un bazar, la sezione olistica e un’area dedicata al gusto, l’Oriental Street Food, dove assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative. L'ingresso sarà a "offerta libera consapevole" si legge sul sito dell'organizzazione.

Al museo con 1 euro

Anche i Musei Civici di Monza aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, con un’apertura straordinaria in programma sabato 24 settembre. Sale aperte al pubblico dalle 20 alle 23 con ingresso speciale al prezzo di un euro. "Un’occasione unica per visitare il museo e scoprire le oltre 140 opere d’arte e la mostra Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di un’evoluzione" spiegano dal sito museale.

In autodromo

Tra venerdì 23 e domenica 25 settembre, l'autodromo ospiterà infatti due manifestazioni di caratura internazionale, l’International GT Open, che torna sul tracciato brianzolo per il sesto appuntamento stagionale della serie, e il Trial delle Nazioni che, grazie al lavoro congiunto tra Autodromo, Federazione Motociclistica Italiana e Comitato Trial FMI, si ripresenta in Italia a distanza di 11 anni dall’ultima apparizione nostrana. L’accesso per il pubblico è gratuito per entrambe le competizioni, con il solo pagamento del parcheggio.

La sagra a Giussano

Dieci giorni di eventi con giochi della tradizione popolare, spettacoli teatrali, cabaret dialettali, concerti musicali e show per bambini, fino al clou di domenica 2 e lunedì 3 ottobre quando la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere con il naso all’insù il gran finale: lo spettacolo pirotecnico. Da sabato 24 settembre a lunedì 3 ottobre a Giussano è in programma la Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano col patrocinio del comune. Ricco il programma di appuntamenti, tutti (ad eccezione della official tribute band dei Pooh) ad ingresso libero. Si inizia sabato 24 settembre alle ore 21 in Piazza Roma con “Gli acrobati della cuccagna – Grande assalto al palo della Cuccagna!”.