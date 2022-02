Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Maschere, coriandoli, teatro, mostre, bancarelle, natura e cultura. Non solo carnevale nel weekend di Monza e Brianza. Ecco gli appuntamenti e le feste cha abbiamo selezionato per voi.

Carnevale e bancarelle a Monza

Maschere, mercatini, un trenino per le vie del centro e momenti di spettacolo. Monza torna a festeggiare il carnevale in piazza per due weekend. Tra sabato 26 e domenica 27 febbraio in piazza Trento e Trieste ci sarà un mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie. Dalle 15 alle 18 è prevista anche un’animazione itinerante con il clown Zimba, protagonista di uno spettacolo di magia con pupazzi per bambini. Sabato 26 dalle 16 alle 18 è in programma lo spettacolo itinerante “Madame Opéra”, dove una dama in costume d’epoca interpreterà le più popolari arie d’opera. Alle ore 17 sarà possibile assistere alla “Discesa dei Supereroi” a cura di EdiliziAcrobatica.

Pony e festa al frutteto: gli altri eventi di Carnevale

Oltre a Monza sarà tempo di maschere e coriandoli anche in altri comuni della Brianza. Tra gli appuntamenti di festa organizzati e selezionati per voi c'è la festa di Carnevale organizzata al frutteto del parco a Ceriano Laghetto con giry in pony, il trenino a spasso per il frutteto, gonfiabili e merenda. Carnival Party al Turchese Pony di Cornate d'Adda. "La festa in maschera più colorata dell'anno dove i bambini potranno festeggiare il Carnevale in una serata dedicata completamente a loro e ai loro costumi. PonyGames con attrezzi di giocoleria insieme alle nostre pony" annunciano gli organizzatori.

Sagra della cotoletta

Nel fine settimana arriva la sagra della cotoletta a Legnano, a pochi chilometri da Monza. Nel Milanese nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 febbraio 2022 si celebra una delle specialità della cucina milanese. Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Domenico hanno organizzato la kermesse presso la contrada San Domenico di Legnano, in via Nino Bixio 6. Venerdì e sabato l'area (al coperto) sarà aperta dalle 19.00 - 24, domenica gli orari saranno 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00. Nel menu oltre alla cotoletta si potranno trovare polentina con funghi, salame, frittatina e grana oltre al tiramisù e alla crema meneghina. Qui le info.

Mostra "Le Immagini della Fantasia"

Torna a Monza dal 26 febbraio al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

"Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista" in Villa Reale

Novanta opere, tra dipinti, sculture, incisioni e disegni, ripercorrono la vicenda umana e creativa di uno degli autori più geniali e originali del Novecento italiano. Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

Idee per una gita: il Sentiero dei Proverbi

Quando le giornate iniziano a scaldarsi, tra le attività più piacevoli che si possono svolgere vi sono le passeggiate nella natura. A circa 40 minuti da Monza, nel comune di La Valletta Brianza, si trova il Sentiero dei Proverbi. Sito all’interno del Parco del Curone, questo particolare sentiero nasce nel 2015 grazie alla collaborazione tra Giuseppe Palamini e il Parco regionale di Montevecchia-Parco del Curone. L’idea? Far conoscere ai visitatori la saggezza degli antichi proverbi popolari brianzoli. Lungo il percorso, infatti, sono installati ben 65 pannelli che riportano alcuni dei proverbi che sentivamo pronunciare dai nostri nonni. Proverbi ricchi di tradizione, accompagnati da fantastiche immagini create dall’illustratore Filippo Brunello.