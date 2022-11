Le 5 cose da fare a Monza e dintorni nel weekend

Un altro weekend dalle atmosfere natalizie è in arrivo. E per il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 dicembre abbiamo selezionato alcuni appuntamenti da non perdere: dalla Christmas Run al parco di Monza ai mercatini in villa, a Desio, passando per i villaggi di Natale in Brianza.

Villaggio di Natale a Monza

La grande ruota panoramica in centro, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. Prosegue nel weekend a Monza il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Qui la guida agli eventi e alle attrazioni.

Monza Christmas Run

Torna per la seconda edizione la Monza Christmas run, una corsa/camminata nel pieno spirito natalizio a finalità benefica a sostegno del Veliero. L'appuntamento è per domenica 4 dicembre alle ore 10 in viale Cavriga, nel Parco di Monza. I percorsi previsti sono due: 10 e 5 chilimetri. Il primo tracciato sarà una corsa non competitiva mentre il secondo, con distanza dimezzata, è una camminata aperta alle famiglie. "I fondi raccolti sono destinati all'Associazione Il Veliero di Monza" spiegano gli organizzatori. La Onlus organizza il festival nazionale di teatro e disabilità "Lì sei vero" che ha come obiettivo garantire la partecipazione delle persone con disabilità allo sviluppo culturale del territorio.

Elfi, trenino e ghiaccio a Brugherio

Elfi, i personaggi più amati dai bambini tra cui Olaf, Frozen e Bing, un trenino e la pista per pattinare sul ghiaccio. A Brugherio da sabato 3 dicembre arriva "La magia del Natale in città", il villaggio natalizio incantato che fino all'8 gennaio 2023 sarà in piazza Roma. Per tutti sarà disponibile un trenino di Natale gratuito, bancarelle con idee regalo e specialità gastronomiche, una pista per pattinare sul ghiaccio e ancora spettacoli e intrattenimento con concerti gospel e laboratori. Qui le informazioni e il programma.

Mercatini di Natale in villa Tittoni

L'attesa del Natale diventa magica a Desio. Sabato 3 e domenica 4 dicembre in Villa Tittoni sarà presente un mercatino di Natale organizzato dalla Contrada Dugana con il patrocinio del comune di Desio. L'evento, dal titolo Aspettando Natale, è giunto alla sua ottava edizione. Dalle 10 alle 18.30 sarà presente una esposizione di hobbisti con articoli artigiani e creazioni, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e in programma c'è anche un laboratorio di cake design.

L'Artigiano in Fiera

Sette padiglioni del polo di Fieramilano (Rho), con 2.350 espositori (dei quali 510 nuovi) e 84 Paesi del mondo presenti e rappresentati. Ci sarà tutta l’Italia al gran completo, così come una grande area dedicata all’Europa dove spiccherà la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità, ma anche la Spagna, l’Austria, il Portogallo. L'Artigiano in Fiera torna dal 3 all'11 dicembre, a Milano. L'ingresso è gratuito con invito scaricabile per tutti qui.