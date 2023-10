Le 5 cose da fare a Monza e dintorni nel weekend

Un nuovo e soleggiato weekend è in arrivo. E a Monza e in Brianza tra sagre e appuntamenti, sono tanti gli eventi da non perdere. Ecco la guida che abbiamo preparato per voi.

Risotti in piazza a Monza

Risotto con la luganega, risotto giallo con midollo, risotto all’aglio orsino (aglio selvatico) e risotto all'amaro di Monza. Queste le specialità che sabato 7 ottobre si potranno assaggiare a Monza, sotto l'Arengario, in piazza, in occasione dell'ottava edizione di un SorRiso contro la Sla. Un evento a scopo benefico con la "risottata" che torna sotto l'Arengario per promuovere la cura, l’assistenza e la ricerca sulla SLA, la patologia che rende immobili nel fisico lasciando inalterate le funzioni della mente. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del comune di Monza, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Gruppo Scout Pattuglia Colico. Il ricavato andrà in favore del Centro Clinico Nemo e del Progetto SLAncio. Nelle passate edizioni sono stati 31.500 i risotti impiattati e gustati. L'iniziativa è prevista dalle 11 alle 21 in piazza Roma.

Street food a Monza

Monza capitale del gusto per un weekend. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre ai Boschetti Reali arriva lo street food festival con cucine su ruote che delizieranno i palati di tutti. Arrosticini di pecora, olive Ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera Angus Irlandese, hamburger di Chianina, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, caramelle gommose, panino di maiale Toscano allevato allo stato brado e affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, panino col polpo, Ravioli Cacio & Pepe, panino con coda alla vaccinara, supplì Romani. E tante altre specialità. Questo quello che si potrà assaggiare a Monza durante la tre giorni dedicata al cibo di strada organizzata da STREEAT - European Food Truck Festival. L'area della manifestazione è ad accesso libero e aprirà alle 18 di venerdì 6 fino alla una. Sabato 7 e domenica 8 ottobre cucine accessibili dalle 11 alla una di notte.

Festa del cioccolato

Un weekend dolcissimo è in arrivo a Monza. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre a Monza arriva la festa del Cioccolato. Un evento targato Chocomoments che addolcirà il centro della città con stand, degustazioni e laboratori in programma in piazza Centemero e Paleari. Cooking-show, degustazioni, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini e percorsi di conoscenza del cioccolato, dalla fava di cacao al cioccolatino finito. Una "fabbrica del cioccolato" nel cuore di Monza. Gli stand saranno aperti dalle 15.30 di venerdì 6 ottobre alle 20 e dalle 10 alle 20 nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Villaggio medievale e festa a Brugherio

A Brugherio è tempo di sagra patronale: appuntamento da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre con giornate di festa, animazione e divertimento. Quest'anno la sagra vedrà la città fare un salto indietro nei secoli, fino al Medioevo. Presente un villaggio medievale, nell'area del centro tra piazza Roma, piazza Cesare Battisti e via Italia e via Tre Re dove si svolgeranno le principali iniziative e una esibizione di sbandieratori. In programma anche il mercatino con espositori e hobbisti e artisti di strada e street food. In piazza Togliatti invece spazio alla musica con la disco dance e banchi di street food. Per le vie del paese nel weekend di festa sarà presente anche un trenino gratuito. Sabato è previsto uno spettacolo di fontane danzanti.

"L'allegra fattoria" a Monza

Sabato 7 e domenica 8 ottobre: Enpa di Monza e Brianza aspetta tutti gli amanti degli animali con un doppio appuntamento, il sabato con un banco in centro Monza e domenica con la Giornata degli Animali al rifugio monzese in via san Damiano 21. Domenica 8 ottobre l’appuntamento per tutti gli amanti degli animali, piccoli e grandi, si sposta al rifugio di Monza in via San Damiano 21: alle ore 14 si apriranno i cancelli per festeggiare tutti insieme la Giornata degli Animali con un programma ricchissimo. I volontari ENPA vi accompagneranno a visitare i vari reparti del rifugio (canile, gattile, reparto erbivori) dove tanti ospiti aspettano di trovare una famiglia (un servizio di dog-sitting custodirà il vostro cane per il tempo della visita ai vari reparti al fine di non stressare inutilmente gli animali ospitati). Nella grande area di sguinzagliamento sarà allestito un divertente e facile percorso di Mobility Dog in cui, sotto la guida di educatori cinofili ENPA, potranno cimentarsi cani e padroni, ma anche altre attività attendono i quattrozampe che ci verranno a trovare. Chi poi volesse incontrare tutti gli animali del settore erbivori, potrà visitare l’allegra fattoria per conoscere i pony Gigio e Castagna; i maiali Heidi e Peter, i cavalli Matteo e Penelope, le caprette Timmi e Derek a cui i bambini potranno offrire con le proprie mani verdure appositamente preparate, un’occasione da non perdere! E poi germani, galline, galli e la mitica oca Mario.