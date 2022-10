Cosa fare per Halloween a Monza e in Brianza

Gli Addams e le mongolfiere in Villa Reale

"La famiglia Addams ha comprato la Villa Reale". Questo l'annuncio (scherzoso) fatto dalla Reggia di Monza per promuovere il programma del weekend di Halloween. "La Famiglia più dark e stravagante dello scorso secolo si è impossessata della Villa Reale. Anche se forse avrebbero preferito qualcosa di più diroccato, Morticia la adora, come Mercoledì e Pugsley, ed è sicura che in queste 740 stanze ce ne sarà almeno una, se non più di qualcuna, infestata dai fantasmi". Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre la Villa Reale diventerà la dimora degli Addams per quattro giorni di performance con attori, musicisti, danzatori e spettacoli unici. Tra questi il gran tango di lunedì 31 ottobre ed il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Rina Sala Gallo Monza International Piano Competition nel 2018, martedì 1 novembre. Lunedì e martedì nei Giardini della Villa Reale tornano le mongolfiere con la possibilità di effettuare l'esperienza dell volo frenato. Qui il programma e le info.

Halloween per bambini nel parco

"Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più paurosa dell’anno. Venite a dargli una mano? Una storia paurosa nell’antico salone della cascina, un gioco mostruoso ma anche qualche dolcetto!". Presentano così da Creda Onlus l'iniziativa organizzata in occasione di Halloween e dedicata ai più piccoli. Appuntamento lunedì 31 ottobre presso la Cascina Mulini Asciutti, all'interno del Parco di Monza. Durante la festa verrà proposta anche "una tenebrosa escursione per scoprire i misteri del bosco". L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Caldarroste, bancarelle e laboratori

Caldarroste, vin brulè, laboratori creativi e bancarelle. A Desio domenica 30 ottobre 2022 è in programma l'evento "Aspettando Halloween" organizzato dalla Associazione Contrada Dugana e dai commercianti di via Lampugnani insieme all'amministrazione comunale. La manifestazione è rivolta a bambini e famiglie per vivere insieme una giornata 'stregata'. Appuntamento in via Lampugnani dalle 10 alle 20 con laboratori creativi, esposizioni di hobbisti, cantastorie e letture animate, mercatino del libro usato a cura della Biblioteca civica di Desio e caldarroste e vin brulé.

Festa di Halloween nel bosco

Torna l'appuntamento "spaventoso" organizzato a Triuggio. "Dopo due anni di attesa il bosco del Chignolo torna ad animarsi di personaggi misteriosi, tetri e spaventosi. Li troverete nascosti negli anfratti più buii ad aspettare i coraggiosi temerari che oseranno avventurarsi alla ricerca di dolci e caramelle" annunciano gli organizzatori. I bambini dovranno essere accompagnati e muniti di torcia. Evento su prenotazione.

Percorso degli orrori e falò

Lunedì 31 ottobre a Ornago è in programma una festa spaventosa. Ritorna la notte più paurosa dell'anno e presso l'Anfiteatro in via Carlo Porta l'amministrazione comunale ha organizzato un pomeriggio da brividi. A partire dalle 16.30 laboratori, giochi, truccabimbi, merenda, baby dance e un percorso degli orrori. A partire dalle 18.30 si terrà il falò della Giubiana.

Letture paurose, bancarelle e laboratori

Zucche, fantasmi, scherzi e feste a tema: a Cesano Maderno è in arrivo una tre giorni speciale, dal 29 al 31 ottobre, per la festa più spaventosa dell’anno. Si comincia sabato 29 ottobre alle 15.30 con i Racconti di Halloween, letture "paurose" per i bambini da 5 a 10 anni alla Biblioteca civica "V. Pappalettera". Gratuito, con prenotazione obbligatoria. In calendario anche spettacoli tematizzati, laboratori creativi e un mercatino. Qui il programma.

Halloween in villa

Festa di Halloween nel parco di Villa Cusani a Carate Brianza. Lunedì 31 ottobre è in programma "la festa più mostruosa dell'anno". "Una festa per i bambini dove si divertiranno anche i genitori" annunciano gli organizzatori. A partire dalle 16 truccabimbi, dolcetto o scherzetto, scultura di palloncini e animazione. Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione alla mail: info@prolococaratebrianza.it.

Festa da brividi e palo della cuccagna in piazza

Una serata “da brividi” con frittelle, pop corn, zucchero filato e due attrazioni d’eccezione: il Palo della Cuccagna e uno straordinario scivolo gonfiabile che sarà collocato fra scheletri e sorprese “da paura” che caratterizzeranno l’intera location. Il comune di Giussano, con l’infaticabile lavoro dei volontari di Pro Loco Giussano, promuove per lunedì 31 ottobre a partire dalle 20.30 in piazza San Giacomo un momento di festa in occasione della serata di Halloween, attesissima dai più piccoli che andranno in cerca del classico “dolcetto o scherzetto”.