Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend

Sagre, bancarelle e mercatini. Dai pezzi di antiquariato ai banchi alimentari, passando per le specialità proposte dalle sagre vicino a Monza. E dalla mostra che fino a domenica 12 febbraio sarà ospitata in Villa Reale con i progetti degli studenti per il recupero e il rilancio della Reggia e del parco.

I mercatini a Monza

Bancarelle con pezzi di antiquariato e stand alimentari e gastronomici. Nel weekend in centro Monza sono in programma due mercatini. In via Bergamo, domenica 12 febbraio torna un appuntamento da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato con le bancarelle di chi vende pezzi storici. In occasione del mercatino – che durerà tutta la giornata - è vietata la circolazione e la sosta delle auto lungo la via ed alcune vie limitrofe (ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti).

Bancarelle anche in piazza Centemero e Paleari. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio saranno presenti stand con prodotti alimentari per la manifestazione denominata "Monza tra i cuori".

I progetti degli studenti in mostra in villa

Fino a domenica 12 febbraio, studentesse e studenti del Politecnico di Milano espongono idee e progetti sul recupero di alcuni edifici del Parco di Monza alla Sala Conferenze del Teatrino della Villa Reale. La mostra espone 14 progetti elaborati dagli studenti di Design degli Interni della Scuola del Design del Politecnico di Milano, guidati dai docenti Agnese Rebaglio, Luigi Brenna e Alessandro Colombo, per il riuso creativo di alcuni edifici adiacenti l’accesso al Parco, interpretati come un sistema di accoglienza aperto a nuove funzionalità ideate nel rispetto di un contesto di grande pregio naturalistico e culturale. Tra i luoghi oggetto di studio Porta Monza, Cascina Bastia e Cascina del Forno. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio, presso la Sala conferenze del Teatrino di corte della Villa Reale di Monza con i seguenti orari: da mercoledì 8 a venerdì 10, dalle 16,00 alle 18,00; sabato 11 e domenica 12, dalle 10,30 alle 18,30.

Sagra del risotto

Torna a Legnano, vicino a Monza, la sagra del risotto. Appuntamento nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 febbraio presso la Contrada San Domenico di Legnano in via Nino Bixio. Tra le nuove proposte nel menu risotto al vino rosso con radicchio, mascarpone e salsiccia, risotto con arancia, scamorza e timo, risotto allo zafferano e fonduta di taleggio e parmigiano. La proposta all you can eat ha un prezzo di 19 euro con 1 euro di coperto in aggiunta. Su un maxi schermo in diretta la proiezione di Sanremo.

Sagra dei canederli

Dal 9 al 12 febbraio, a Bergamo, è tempo di canaderli. Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio in piazzale Alpini sbarca la sagra dei Canederli dedicata alla cucina tirolese. Preparati con pane, latte, speck, farina, brodo i canaderli sapranno conquistare tutti con un vero e proprio trionfo di gusto dai toni delicati.