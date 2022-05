Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza

Bollicine in Villa Reale, aperitivo pic-nic sull'erba al tramonto nel parco e street food. Queste sono solo alcune delle proposte a Monza e in Brianza per il weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio. Ecco la guida con gli eventi che abbiamo selezionato per voi.

Champagne in Villa Reale

Bollicine francesi protagoniste alla Reggia di Monza. Sabato 14 e domenica 15 maggio appuntamento con l'evento Champagne in Villa con un percorso per conoscere marchi e produttori e degustare pregiati calici. All'interno della Villa Reale sarà presente una selezione di espositori con banchi d'assaggio. I partecipanti potranno, attraverso il banco d’assaggio, accedere alla degustazione di 40 diversi tipi di Champagne di piccoli ‘vignerons’ e di grandi ‘Maison’ che intendono far conoscere la loro filosofia di produzione. Nelle due giornate si terranno masterclass e concorsi.

Aperitivo pic-nic nel Parco di Monza

Musica live e aperitivo sull'erba con vista. Domenica 15 maggio prende il via l'iniziativa Pic-drink, l'aperitivo sul prato dei Giardini della Villa Reale a partire dalle 18. L'ingresso è libero.

Street food in piazza a Vimercate

Specialità on the road a Vimercate nel weekend. In città fa tappa lo street food. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio in piazza Roma e in piazza Santo Stefano. Saranno presenti truck con golose preparazioni per tutti i palati: dal dolce al salato. Non mancherà la musica, l'animazione e il divertimento anche per i più piccoli con un gonfiabile.

Magia e clown nel Parco di Monza

Nasi rossi e sorrisi. Domenica 15 maggio 2022, dalle 9 alle 18, il parco di Monza – vicino alla Cascina del Sole – si colorerà di un fiume di nasi rossi: prende infatti il via la prima edizione brianzola della Giornata del Naso Rosso, l’appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Vip Brianza Doc, l’associazione di volontariato focalizzata sulla clownterapia, nata poco più di due anni fa sul territorio di Monza e della Brianza. La giornata al Parco di Monza prevede tante attività gratuite per i bambini e per le famiglie: tatua-bimbi, balli di gruppo, sculture con palloncini, spettacoli di magia clown, tantissime bolle di sapone, gag clown, racconti per bambini.

Festa della Grecia

Pita, feta, suvlaki, baklava e salsa tzatziki. Sapori e specialità della Grecia a Cavenago di Brianza nel weekend tra 13 e il 15 maggio 2022. Appuntamento con la 19° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per tre giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Europa. Un weekend all’insegna della cucina greca tradizionale, con tante specialità regionali, tra cui ottime bevande e vini selezionati. Il menù prevede piatti tipici come Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e della ristorazione dell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto e take-away.

Gonfiabili e bancarelle a Monza

Negozi aperti, bancarelle, animazione per i più piccoli e gonfiabili. A Monza domenica 15 maggio via Amati sarà in festa. Dalle 9 alle 19 in via Amati è in programma la Fiera della Creatività e dei Sapori Regionali. Oltre ai negozi aperti si potranno trovare banchi di hobbisti, prodotti alimentali, specialità regionali e fiori e piante.

Festa degli Arrosticini

Fino al 15 maggio 2022, tornano gli appuntamenti enogastronomici al Carroponte di Sesto san Giovanni: in scena un weekend lungo con la 4° edizione del Festival degli Arrosticini, Street Food Festival completamente dedicato alla specialità abruzzese per definizione, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati.