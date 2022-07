Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Girasoli e non solo. Il weekend è alle porte e anche questa settimana abbiamo pensato a una guida alle iniziative e agli appuntamenti scelti per voi a Monza e in Brianza.

Labirinto di girasoli

Ha aperto il labirinto di Girasoli in Brianza. Il più grande, almeno fino ad ora, e anche l'unico, in Italia. Da giovedì 14 luglio (l'apertura è fissata per le 17 e l'accesso è unicamente su prenotazione) si potrà camminare tra i sentieri del campo di Ornago trasformato in un dedalo fiorito. Immerso nella campagna brianzola, tra Bellusco e Ornago, il labirinto si trova in via Cascina Rossino (non si può arrivare in auto) e si raggiunge a piedi e al termine di una stradina sterrata. Sarà aperto a partire da giovedì 14 luglio dalle 17 alle 21 in settimana e nei weekend tutto il giorno (dalle 9 alle 21). L'evento durerà finchè la fioritura lo consentirà: indicativamente un paio di settimane. Il biglietto di ingresso costa 4 euro.

Carbonara, birra e pesce: le feste in Brianza

Per gli amanti della cucina e delle specilità tipiche del Belpaese ecco una selezione di appuntamenti gastronomici. A Biassono nel weekend sarà protagonista la Carbonara con il festival dedicato alla regina della tavola di Roma. Prosegue il Beer Fest a Carate Brianza con specialità da gustare, buona birra, musica e divertimento fino a domenica 17 luglio. A Meda sulla tavola arriva il pesce con la sagra organizzata dall'Asd I Gattoni, giunta alla 44esima edizione. La festa ancora per questo weekend è in programma presso il centro sportivo "Città di Meda" in via Icmesa.

Clown e bolle giganti in piazza

Torna a Monza nell'ambito degli appuntamenti del cartellone Summer Monza la rassegna internazionale Non solo Clown con artisti di strada, clown, giocolieri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Sabato alle 21 in piazza Trento e Trieste appuntamento con clown e artisti e bolle di sapone giganti. Lo spettacolo è a partecipazione gratuita.

Concerto gratuito in Villa Reale

Domenica 17 luglio alle 21.30 nell'ambito del festival Suoni Mobili va in scena alla Reggia di Monza il concerto "Letter to Milos". Marco Mezquida al pianoforte, Martín Meléndez sarà al violoncello e Aleix Tobias alle percussioni. Il concerto è in programma nel Salone delle Feste con ingresso gratuito (e prenotazione consigliata). "Letter to Milos, è il nuovo progetto dell’inossidabile trio con cui Mezquida ha registrato lo strepitoso Ravel’s dreams presentato a Suoni Mobili 2020 e il successivo Talismán del 2021. Divenuto nel tempo del COVID una vera e propria star in Spagna, Marco torna con il nuovo progetto dove esalta il suo incredibile sincretismo musicale capace di valorizzare i ritmi cubani e sambe brasiliane che scorrono nei suoni e nel violoncello del cubano Martin Melendez e le percussioni coinvolgenti del catalano Aleix Tobias.