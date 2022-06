Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Motori, velocità, specialità gastronomiche e musica. Gli appuntamenti del weekend in Brianza sono tanti. Ecco le iniziative che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana a Monza e in Brianza, a partire dal Motor Show che torna in città.

Mille Miglia e Motor Show

E' il weekend dei motori a Monza. Nel Tempio della Velocità torna il MIMo Milano Monza Motor Show, dal 16 al 19 giugno 2022 con anteprime e novità di oltre 50 brand auto e moto. Ancora una volta il MIMO 2022 toccherà le città di Milano e Monza, mantenendo il suo caratteristico format gratuito per il pubblico, che potrà ammirare i modelli esposti passeggiando per le strade del centro milanese oltre che nei box e in pista all’Autodromo Nazionale di Monza. Ad arricchire la tappa monzese ci sarà anche il passaggio della Mille Miglia con una prova da corrersi nel Tempio della Velocità. Qui il programma e le info.

Aperitivo pic nic alla Reggia di Monza

Musica e vista mozzafiato per un aperitivo immersi nella natura con la Villa Reale sullo sfondo. Nei Giardini Reali arriva l'appuntamento con il Pic-Drink, l'aperitivo pic- nic nel Parco di Monza. L'iniziativa prevde musica live con djset e un servizio di food&beverage. L'ingresso è libero e l'evento è in programma tra le 18 e le 23 nella serata di domenica 19 giugno.

Sagre e feste

E' il weekend dello gnocco fritto in Brianza. Festa dedicata alla specialità della cucina emiliana a Vedano al Lambro. Appuntamento il 16-17-18-19 giugno con il festival "Gnocco Fritto & Cucina Emiliana Festival". Si tratta della decima edizione del format itinerante dedicato alla cucina emiliano-romagnola, in scena nel centrale Largo Repubblica per un lungo weekend di gusto e divertimento. Nel programma anche intrattenimento con musica dal vivo. Djset nel bosco, street food e attività con l'iniziativa Domenica in Cascina 2022, l’iniziativa organizzata da CEM Ambiente, nella sua sede di Cavenago Brianza, in località Cascina Sofia. Si terrà il 19 giugno dalle 14.30 alle 21 circa: un intero pomeriggio, di giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica. A Concorezzo nel weekend invce appuntamento con la festa sarda.

Street food e musica anche a Brugherio. Venerdì 17 e sabato 18 giugno, nella centrale piazza Roma, va in scena “La notte sotto le stelle”, due giorni dedicati al cibo di strada e alla buona birra ma anche alla musica e all’intrattenimento. Ad accompagnare le specialità gastronomiche, venerdì 17 giugno è in programma un concerto “Tributo a Vasco Rossi”, mentre sabato 18 saranno ospiti di eccezione i conduttori di “Tutto esaurito” il programma radiofonico in onda dal lunedì al sabato su Radio 105, con Marco Galli, Pizza, Mitch, Betty Bettina, Boris Mantova, Ylenia.

Cena in bianco ad Arcore

Venerdì 17 giugno per la prima volta ad Arcore si svolgerà la prima Cena col Bianco a scopo benefico. Tutti i partecipanti dovranno essere rigorosamente vestiti di bianco compresi gli accessori. Posate, piatti, tovaglie, tovaglioli e bicchieri non potranno essere di plastica e carta. Il cibo e le bevande dovranno essere portate dai partecipanti e potranno essere condivise. Il luogo verrà svelato solo qualche giorno prima della serata. Durante la serata saranno assegnati cinque premi: outfit più particolare, la coppia più giovane, la coppia più matura, il tavolo più creativo e il tavolo più elegante.