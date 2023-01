Le 5 cose da fare nel weekend dell'Epifania a Monza e in Brianza

Un weekend lungo che inizia con l'ultima festività del periodo natalizio: l'Epifania. E a Monza e in Brianza, da venerdì 6 a domenica 8 gennaio, sono diversi gli appuntamenti organizzati per trascorrere qualche momento di svago e divertimento con l'arrivo della Befana e far vivere l'incanto della magia ai più piccoli. Ecco alcune iniziative che abbiamo selezionato per voi.

I vigili del fuoco salvano la Befana

La Befana è in pericolo e a salvarla e consentirle di portare a termine la sua missione con la consegna di dolci e caramelle ai bambini saranno i vigili del fuoco. Torna in Brianza la Befana del Pompiere. Appuntamento venerdì 6 gennaio in piazza libertà a Lissone. In città giovedì 5 gennaio è in programma la fiera dell'Epifania con oltre trenta bancarelle.

La Befana a Monza arriva in moto

La Befana a Monza arriva in moto. Venerdì 6 gennaio 2023 in città si rinnova l'appuntamento con la 30esima edizione della Befana benefica del motociclista organizzata dal Moto Club Monza. Appuntamento in in piazza Duomo alle ore 10 per la benedizione partecipanti. In programma poi a partire dalle 10.15 la sfilata per le vie cittadine. L’immancabile corteo di motociclisti a bordo dei propri mezzi, visiterà alcuni istituti che ospitano bambini in difficoltà consegnando giocattoli, vestiti, dolciumi, cercando di regalare un momento di gioia. Sempre in piazza a Monza ritorna l'appuntamento con la Befana del cane e del gatto.

La Reggia di Monza è aperta

La Reggia di Monza è aperta nelle giornate del weekend festivo fino all'8 gennaio 2023. In programma aperture straordinarie e iniziative tematiche che vedranno le sale della Villa Reale animarsi di musica e performance ispirate a John Lennon. "All you need is love", questo il motto scelto per presentare il programma di apertura straordinaria delle festività di Natale alla Villa Reale di Monza con un cartellone di iniziative ispirate proprio alla musica e ai personaggi di John Lennon e Yoko Ono. Alla Villa Reale sarà possibile visitare anche le mostre in programma: Keith Haring e Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della Storia.

La Befana in Brianza

La Befana arriva a Cesano Maderno. Venerdì 6 gennaio in piazza Esedra è in programma una manifestazione dedicata a grandi e piccini per l'Epifania. Dalle 9.30 alle 18.30 saranno presenti bancarelle con hobbisti, dolci e frittelle. Ad allietare la giornata ci saranno anche le mascotte Disney per i più piccoli e una esibizione di pattinatori professionisti.

Artisti di strada, palloncini e magia ad accogliere l'arrivo della befana in piazza a Seveso venerdì 6 gennaio. L'appuntamento è stato organizzato dalla Proloco di Seveso con il patrocinio del comune e da Confocmmercio. La manifestazione si svolgerà in piazza Cardinal Confalonieri, presso il viallaggio di Natale. Qui è atteso l'arrivo della befana a partire dalle 16. Nell'area sarà ancora presente il villaggio di Natale con le attrazioni e le casette.

Sagra dei pizzoccheri

Pizzoccheri alla valtellinese, tagliolini al salmì di lepre, tagliata, polenta e sciatt. A Bergamo, a pochi chilometri da Monza, arriva la sagra dei pizzoccheri e degli sciatt. Allpuntamento da giovedì 5 a domenica 8 gennaio. "Un menù che ruota attorno ai due piatti principali della cucina valtellinese, i pizzoccheri, filanti e morbidi con il loro inconfondibile sapore duro, e gli sciatt, le frittelle tonde che nascondono il loro cuore di formaggio caldo. Il tutto accompagnato da buon vino e ottima compagnia" annunciano gli organizzatori. L'area della manifestazione con una tensostruttura riscaldata si trova in piazzale Alpini, a Bergamo.