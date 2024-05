Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Street food, bolle di sapone, sagre (ma per questi golosi appuntamenti vi stiamo preparando una guida a parte) e visite a castelli, ville di delizia e borghi medievali. Il primo weekend di maggio è alle porte: ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi, con qualche idea per trascorrere qualche ora di divertimento, gusto o relax fuori casa. Senza andare troppo lontano.

Un cielo di bolle

Un cielo di bolle. Questo il nome scelto per l'iniziativa organizzata a Muggiò per domenica 5 maggio. All'interno dell'area del parco Superga - a ingresso gratuito - dal mattino fino alla sera nella splendida cornice verde cittadina è in programma un "evento magico e suggestivo, pensato per avvicinare il pubblico di tutte le età in un'immersione di bolle che riempie il cielo". Laboratori e attività, spettacoli e animazione, teatro e giochi, storia e arte...per vedere le bolle in tutte le loro mille sfaccettature. Il grande spettacolo finale, da programma, è previsto alle 17. Spazio anche al cibo con specialità della cucina valtellinese tra pizzoccheri e sciatt e della cucina romana dalla carbonara alla cacio e pepe.

Festa della birra nel parco

Il parco, in primavera, con delle birre artigianali super selezionate. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio arriva il Beer Park presso la Cascina Costa Alta, immersa nel parco di Monza, a Biassono. Birre artigianali, stuzzicherie cucinate a bordo di food truck e intrattenimento. L'ingresso è gratuito. La manifestazione è organizzata da Paneliquido e dalla coppertaiva sociale Meta Onlus.

Asian street food festival

A Monza torna l'Asian Street Food Festival. Da mercoledì 1 a domenica 5 maggio torna il festival della cucina orientale in città, per gli amanti della cucina di strada made in Asia. "Un Festival dedicato non solo alla cucina: esposizioni, performance artistiche, musica, giochi e tanti eventi tutti da gustare" annunciano gli organizzatori. L'appuntamento è previsto ai Boschetti Reali, lungo viale Regina Margherita.

Monza Visionaria

Musica, visite visionarie e danze: torna Monza Visionaria. Prende il via (con un concerto sold out in Villa Reale) il festival che per 10 giorni, da venerdì 3 a domenica 12 maggio, animerà la città e i suoi luoghi simbolo per la XII edizione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi. In programma anche il tradizionale appuntamento con i suggestivi Notturni al Roset. Ma saranno la prossima settimana: sabato 11 e domenica 12 maggio.

Alla scoperta di ville, castelli e borghi medievali

Tornano in Lombardia le Giornate dei Castelli Aperti: una giornata alla scoperta dei borghi medievali e dei castelli non lontano da Monza domenica 5 maggio. Le occasioni sono tantissime e ce n’è davvero per tutti i gusti e in tutte le quattro province, dalla bassa bresciana al cremasco, dalla bergamasca al confine milanese del fiume Adda. Qui l'elenco completo delle aperture con le informazioni. Nel weekend in Brianza sono previste anche le speciali aperture per la manifestazione Ville Aperte in Brianza.