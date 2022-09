Che cosa fare nel primo weekend di settembre a Monza e Brianza

Le vacanze per la maggior parte dei brianzoli ormai sono terminate. Ultima settimana di vacanza anche per gli studenti poi si ritorna a scuola. Ma anche in questo weekend sarà possibile comunque organizzare momenti di relax e di divertimento.

Tuffo nel Medioevo

A Cologno al Serio un salto indietro nei secoli fino al Medioevo. Sabato 3, dalle 16 alle 23, e domenica 4 Settembre, dalle 10 alle 18, torna l’attesissimo evento Cologno Medievale, nella bergamasca. Un doppio appuntamento che trasformerà il centro storico del comune in un vero e proprio accampamento medievale per riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo.

Tra sagre e sapori

Per gli amanti della buona tavola da non perdere le sagre. A Lentate sul Seveso spazio ai sapori con la Sagra Valtellinese. Nel menu pizzoccheri, tagliatelle ai funghi porcini, tagliatelle ai mirtilli e ragù di cinghiale, brasato, salamelle, polenta e cervo. Non mancheranno gli sciatt e la bresaola con una selezione di vini della zona. A Varedo omaggio alla Puglia con la festa delle orecchiette e delle bombette. A Senago si mangia pugliese e abruzzese con una sorta di competizione tra arrosticini e bombette (ma nel menù tante altre prelibatezze). A Cantù si mangia greco tra Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, yogurt Greco, baklava, Kataifi, polpettine di ceci e salsa Tzatziki. Sempre in tema per questo fine settimana ci si potrà trasformare contadini e partecipare alla raccolta delle mele a Ceriano Laghetto. A Seregno torna la Sagra della Madonna della campagna. Musica, specialità della tradizione, fiera del bestiame e fuochi d’artificio.

Cultura e tecnologia

Per un fine settimana all'insegna della cultura l'appuntamento è a Monza. Nel capoluogo domenica torna il Monza Book Fest carrellata di autori che per tutta la giornata si presenteranno e racconteranno le loro opere sotto i portici dell'Arengario. Per chi ancora non l'ha provata un'esperienza da vivere: visite immersive nei giardini della Villa Reale.

Gita fuori porta

Per chi si vuole regalare una gita fuori porta la proposta è quella di visitare il fontanile di Capralba piccolo centro della provincia di Cremona che da Monza dista solo una quarantina di minuti, ci si può immergere nella quiete e nell'ombra del Parco dei Fontanili. A circa due ore d'auto da Monza c'è invece la Strada della Forra, definita da Winston Churchill come l’ottava meraviglia del mondo che attraversa la forra scavata dal torrente Brasa, a Tremosine del Garda (in provincia di Brescia)