Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Gusto, sport, prevenzione, musica e divertimento. A Monza il primo weekend di giugno è ricco di iniziative. Dallo street food ai Boschetti Reali alla sagra della Valtellina fino all'adrenalina della pedalata notturna tra gli effetti speciali nel parco di Monza della Pedala coi Lupi alla marcia a ritmo di musica della Formula Uno Lilt in autodromo. Ecco i 5 eventi che abbiamo selezionato per voi nel weekend di Monza e Brianza in programma tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno.

Gli altri appuntamenti, tra cui la Notte della Sabbia e della Luce e la Giornata dei Castelli e dei borghi medievali li potete scoprire nella sezione Eventi del nostro sito.

Rolling truck street food

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno ai Boschetti Reali di Monza arrivano le migliori cucine d’Italia su ruote del festival del cibo da strada con il Rolling Truck Street Food Festival, l'evento ad ingresso gratuito che omaggia il gusto. Tre giornate all’insegna del migliore Street Food, infinite specialità che faranno viaggiare i presenti tra piatti tipici della cucina italiana, prelibatezze orientali, classici intramontabili della tradizione americana e birre artigianali di qualità da sorseggiare in ottima compagnia. I truck saranno attivi tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00 con orario continuato.

La sagra della Valtellina a Monza

Pizzoccheri, sciatt, bresaola, formaggi tipici e vino rosso. A Monza arriva la Sagra della Valtellina. Appuntameto da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno e nel fine settimana dal 7 al 9 giugno, in via Rosmini nell'area Fuoricampo, a Monza. La manifestazione sarà aperta venerdì dalle 19:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e 19:00 alle 24:00 con ingresso libero.

Festival della cucina romana a Seregno

Un angolo di Roma in Brianza. Carbonara, cacio e pepe e non solo. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Seregno arriva il Carbonara Vs Cacio e Pepe Festival, la manifestazione enogastronomica dedicata alle specialità della cucina romana. L'appuntamento è in piazza Risorgimento. Si potranno trovare e assaggiare supplì, porchetta, pasta alla carbonara, cacio e pepe, pinsa e mortadella.

Pedala coi lupi al parco di Monza

Torna a Monza la biciclettata notturna tra "lupi" ed effetti speciali. Nuovo appuntamento con la manifestazione "Pedala coi Lupi" in città. La pedalata notturna, non competitiva, sabato 1 giugno si snoderà attraverso sentieri nascosti e angoli inesplorati, lungo un percorso completamente allestito con decine di effetti speciali, nel parco di Monza. "Bici illuminate, raggi laser, stupefacenti effetti luminosi e sonori, musica e spettacoli per una notte indimenticabile, una vera notte da lupi" annunciano gli organizzatori. "Si parte al calar del sole e all’arrivo vi attenderanno un super concerto POP-ROCK e le prelibatezze della Cucina dei Lupi. Cosa c’è di più bello che pedalare nella notte, sentire sulla pelle il brivido del buio, respirare i profumi, intravedere le ombre, assaporare quel senso di libertà unico delle due ruote".

Formula Uno Lilt, la marcia in autodromo

Domenica 2 giugno torna a Monza la Formula 1, la storica corsa o camminata non competitiva di LILT aperta a tutti: adulti, bambini e anche agli amici a quattro zampe. Ad animare la giornata ci sarà anche Discoradio, per una grande festa all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà.