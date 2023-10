Le 5 cose più insolite da fare ad Halloween a Monza e in Brianza

Cosa fare ad Halloween a Monza e in Brianza? Le iniziative "da brividi" organizzate in occasione della serata più spaventosa dell'anno a Monza e in Brianza sono diverse. Ecco alcuni appuntamenti che abbiamo selezionato per voi. Dal labirinto horror nel campo di mais alla giornata dedicata agli aquiloni giganti nel campo di zucche tra sorprese e caramelle. E poi le feste organizzate nelle piazze.

Halloween, acquiloni giganti e caramelle

Spettacolo di aquiloni giganti, lancio delle caramelle e laboratorio di costruzione aquiloni. Questa la "sorpresa" di Halloween che c'è in serbo a Ornago, nel campo di zucche Shirin. "L’organizzatore del festival degli aquiloni più grande d’Italia, per il giorno di Halloween, sarà nostro ospite" annunciano Elmina e Carolina Brambilla, titolari dell'attività che dopo l'esplosione di giallo in estate con il labirinto di girasoli, in autunno ospita il campo di zucche con spettacolari allestimenti a tem autunnale. E per la giornata di Halloween non ci saranno solo zucche. "Il cielo si tingerà con i colori di aquiloni giganti nel campo di zucche. Lancio delle caramelle e magico volo in notturna di installazioni illuminate per creare un’atmosfera unica nelle notte delle streghe" annunciano. Martedì 31 ottobre nel campo di zucche a partire dalle 11 è previsto il volo degli aquiloni e le installazioni. L'ingresso al campo ha un costo di 5 euro. Nel pomeriggio sono in programma anche dei laboratori di costruzione degli aquiloni (solo su prenotazione sul sito: shirintulipani.it). Orario: 1’ turno ore 15.00 2’ turno ore 17.00 Età: dai 3 ai 12 anni. Costo: 15,00 euro (compreso ingresso al campo che si trova in via Cascina Rossino).

La visita horror nella villa vicino a Monza

Una visita notturna animata del mistero con un percorso spettrale, al buio nelle misteriose stanze di Villa Cavenago, tra gli interni spettrali e i grandissimi giardini. A Trezzo sull'Adda, ad Halloween, arriva una visita horror nella serata più spaventosa dell'anno. La Proloco cittadina ha organizzato una serata a tema animata in cui verrà raccontata la "storia di un delitto avvenuto nel passato, la storia di una ragazza operaia tragicamente scomparsa in circostanze misteriose". "Un viaggio nel tempo, tra mistero e brivido per svelare i segrei nascosti dietro a questo crimine, e saranno proprio i fantasmi del passato a raccontrvelo. Con il team di attori professionisti di Wip teatro e GTtempo, vi faremo tornare nel passato e ci caleremo nella misteriosa vicenda per scoprire la verità su questo caso ancora oggi irrisolto. In questo spettacolo testato e ulteriormente migliorato già negli ultimi 2 anni: testimoni, famigliari ma anche complici e assassini riprenderanno vita per svelarci i dettagli di quello che inizialmente sembrava un semplice suicidio. Un mostro si nascondeva nell'ombra?" anticipano gli organizzatori.

La visita itinerante comprende un percorso al buio di circa 60/75 minuti con le sceneggiature misteriosee i racconti angoscianti di attori. Il costo della serata è di 22 euro e l'evento è riservato a un pubblico adulto.

Un labirinto da paura in Brianza

Vampiri, zombie, creature della notte. Una spaventosa serata di Halloween nel labirinto di mais al chiaro di luna. Nel grande dedalo di mais a Oreno (Vimercate), presso l'azienda agricola Cascina Foppa, martedì 31 ottobre, è in programma una serata da brividi. L'iniziativa (riservata a maggiori di 14 anni) è in programma a partire dalle 20.30 con l'ultimo ingresso alle 23. Si entrerà nel labirinto di mais con le calze antiscivolo e, se si vuole, mascherati. Alla luce solo di una torcia (gli organizzatori suggeriscono l'ultizzo di quella del cellulare da tenere però in modalità aereo). L'ingresso ha un costo di 9 euro che darà diritto alla consegna della zombieagribox contenente prodotti alimentari a km0. All'interno dell'agrihorror labirinto, tra cunicoli con uno scenografico allestimento a tema, si incontreranno figuranti spaventosi. "E' sconsigliato a chi soffre di problemi cardiaci" mettono in guardia gli organizzatori. Prenotazioni obbligatorie via mail: ventiagrifoppa@virgilio.it.

Halloween dei bambini nel parco di Monza

Anche quest’anno il Parco di Monza si trasforma in un luogo di mistero e divertimento per tutti i bambini. L'appuntamento è a Cascina Costa Alta con le iniziative di Halloween nel parco di Monza organizzate dalla cooperativa Meta è per il 27 e il 31 ottobre per i bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, dalle 20:30 alle 22:30. Per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, l’appuntamento è invece per il 1° novembre, dalle 16:00 alle 18:00. L’evento si terrà nella bellissima Cascina Costa Alta, situata a via Costa Alta, Biassono (MB). Un luogo immerso nel verde, dove i bambini possono giocare liberamente e in tutta sicurezza. Ritrovo sotto al portico di Cascina Costa Alta. In caso di maltempo le attività verranno riadattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina. Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi. Troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro sito web www.cascinacostaalta.it.

La caccia al fantasma per la città e mangiafuoco

Halloween Night: la maledizione del fantasma nero". Questo il nome dell'evento organizzato a Misinto dall'amministrazione comunale in occasione del 31 ottobre. A partire dalle 17 ci sarà una caccia al fantasma per le vie della città, con partenza e arrivo dal centro Anziani di via Marconi e poi una serata con panino con salamella e spettacolo di mangiafuoco. E' consigliata l'iscrizione sul form apposito per motivi organizzativi.

Feste di Halloween in piazza in Brianza sono state organizzate anche a Giussano, Meda, Lentate sul Seveso e a Ceriano Laghetto, nel frutteto del parco.