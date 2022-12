Le 5 cose da fare nel Ponte dell'Immacolata a Monza e dintorni

Il weekend lungo del ponte dell'Immacolata è alle porte. E a Monza e in Brianza non mancano le occasioni per trascorrere momenti di relax tra atmosfere natalizie e iniziative. Ecco alcuni appuntamenti in città e in provincia che abbiamo selezionato per voi.

Il Natale incantato al castello di Trezzo sull'Adda

Il castello di Trezzo sull'Addasi veste a festa e inizia la magia. In occasione del periodo natalizio nei sotterranei dello storico edificio sarà allestita la Casa di Babbo Natale. In programma a partire da giovedì 8 dicembre laboratori natalizi, una mostra dei LEGO, l'incontro con Babbo Natale nella sua casa, il presepe a grandezza naturale e la salita alla torre. Qui il programma e le info.

Tornano le mongolfiere in Villa Reale

Lo spettacolo dei colori d'autunno e delle sfumature del parco visto dall'alto, in volo sopra la Reggia di Monza. In Villa Reale tornano le mongolfiere per dare la possibilità a chi lo desidera di provare l'esperienza del volo frenato su un pallone aerostatico in una location unica, tra natura, storia e arte. Promosso dal Consorzio della Villa Reale di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord le mongolfiere saranno a Monza venerdì 9 e sabato 10 dicembre. L'esperienza durerà circa una decina di minuti è ha un costo di 35 euro per gli adulti e 30 per i bambini. I voli frenati inizieranno nel pomeriggio dalle 14 e si concluderanno alle 17. La prenotazione è obbligatoria.

La Reggia di Monza è di John Lennon: aperture straordinarie

La Reggia di Monza aperta per ferie. Nel periodo natalizio dall'8 dicembre all'8 gennaio 2023 sono in programma aperture straordinarie e iniziative tematiche che vedranno le sale della Villa Reale animarsi di musica e performance ispirate a John Lennon. La prima apertura straordinaria è prevista dall’8 all’11 dicembre, in occasione del ponte dell'Immacolata. "All you need is love", questo il motto scelto per presentare il programma di apertura straordinaria delle festività di Natale alla Villa Reale di Monza con un cartellone di iniziative ispirate proprio alla musica e ai personaggi di John Lennon e Yoko Ono.

Mercatini al Castello di Carimate

La magica atmosfera del Natale arriva al Castello di Carimate. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre tornano nel borgo del Comasco i mercatini di Natale. Quattro giornate di festa e divertimento - tra i tantissimi stand di artigiani ed hobbisti, la casa di Babbo Natale per tutte le famiglie e tanta cucina tradizionale italiana con piatti a base di polenta. "Nati dalla tradizione dell'Europa centrale e diffusi passando dal Trentino Alto Adige a tutta l'Italia: sono i colorati, frequentatissimi e pittoreschi Mercatini di Natale. Irresistibili per i bambini ed al contempo economici, romantici e affascinanti per gli adulti" spiegano gli organizzatori. La manifestazione sarà accessibile dalle 10 del mattino alle 20 di sera.

Natale in centro a Monza

La grande ruota panoramica in centro, le tradizionali casette di legno dei mercatini natalizi, le giostre e l’immancabile pista di pattinaggio. Prosegue nel weekend a Monza il programma di eventi natalizi promosso dal comune. Qui la guida agli eventi e alle attrazioni. Tanti i villaggi di Natale con mercatini, pista di pattinaggio e giostre allestiti anche negli altri comuni della Brianza.