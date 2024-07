Le 5 cose da fare nel weekend a Monza e in Brianza (anche gratis)

La Brianza come Honolulu per un giorno, con il festival dell'ukulele e un assaggio d'estate con le sdraio e la sabbia che accompagneranno la birra - progaonista indiscussa - della Misinto Bierfest che proprio nel weekend prende il via. Questi alcuni degli appuntamenti in programma nel weekend a Monza e in Brianza che abbiamo selezionato per voi. Ad arricchire la rassegna anche una visita con personaggio della fantasia tra streghe, maghi e cavalieri al Castello di Trezzo e l'ingresso gratuito per la prima domenica del mese ai Musei Civici di Monza che hanno appena festeggiato i primi 10 anni di apertura. E la rassegna di acrobazie, giocolieri, clown in piazza a Monza, con lo spettacolo gratuito in piazza Trento e Trieste.

La Misinto BierFest (con sdraio e sabbia in Brianza)

Torna la Misinto Bierfest, la grande festa dedicata alla birra della Brianza che quest'anno celebra la 27esima edizione. E tra le novità un vero e proprio Villaggio della birra con tanto di sabbia, sdraio e ombrelloni. All'interno del Mönchshof Stadl di via Marconi a luglio si potrà vivere una festa lunga tre weekend dove il tendone tradizionale in stile bavarese lascerà spazio anche a una vera e propria spiaggia pensata, in particolare, per il momento dell'aperitivo. A piedi scalzi nella sabbia, rilassati sulle sdraio e all'ombra degli ombrelloni, sarà infatti possibile degustare dell'ottima birra ghiacciata fin dalle prime ore della sera. Si comincia giovedì 4 luglio.

A Carate Brianza la festa della Birra

La Birra è protagonista anche a Carate Brianza con la Beer Fest, la manifestazione proseguirà fino a domenica 21 luglio con birra, cibo, musica live, spettacoli, intrattenimenti e divertimento. L'evento con ingresso gratuito si terrà dal mercoledì alla domenica dalle 18,30 a mezzanotte, presso l'area comunale sita in Via Dell'Immacolata.

Festival dell'ukulele

Un grande festival dedicato allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, mr Ukulele. Per un giorno Parco Tittoni diventa Honululu, fin dal mattino, in una giornata che vedrà workshop per bimbi/ragazzi/adulti, concerti, mercatini e tante attività dedicate agli amanti dell’Ukulele! Ingresso gratuito per bambini fino agli 11 anni. Il biglietto d’ingresso dà la possibilità di partecipare a tutti i whorkshop, attività e concerti. Appuntamento domenica 7 luglio al parco Tittoni, a Desio, dalle 10:00 del mattino fino alle 23:00.

Bancarelle e festa a Monza

Festa a Monza. Tutti i colori d'estate: in via Amati va in scena la Fiera della Creatività e dei sapori regionali. Appuntamento sabato 6 luglio dalle 9 alle 19 con negozi aperti - in occasione dell'inizio dei saldi - bancarelle e stand di hobbisti e artigiani, esposizione di fiori e piante, sapori tipici regionali e specialità da gustare e gonfiabili.

La notte bianca a Ceriano Laghetto (anche dei bambini)

Bolle d'acqua, la magia del fuoco con artisti di strada, un trenino, seggiolini gonfiabili e gonfiabile. A Ceriano Laghetto sabato 6 luglio arriva la Notte Bianca e tra le iniziative in programma molte sono dedicate ai più piccoli. Appuntamenti di cultura, musica, spettacoli, enogastronomia e mercatini. Street food in via Mazzini e in via Cadorna, cena sotto le stelle in via I Maggio e dalle due di notte brioches in piazza Diaz.