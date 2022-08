Street food, musica e solidarietà: ecco il CriVillage 2022

Volontari della Croce Villasanta in festa: il 2, 3 e 4 settembre all'Area Feste di Arcore torna il CRIVillage. Tre giorni di festa no stop dalle 18 alle 24.

Interrotto solo nel periodo di pandemia, il CRIvillage è l’evento che ogni anno mette al centro la solidarietà e promuove i valori di Croce Rossa, oltre ad essere un’occasione per i cittadini di conoscere meglio le attività che il Comitato di Villasanta della Croce Rossa Italiana promuove sul territorio da oltre 20 anni, a supporto dei più deboli. Non solo soccorso in ambulanza, ma anche di tutta una serie di progetti finalizzati all’inclusione sociale, attività di protezione civile, di attività per i più giovani... Attività che verranno presentate attraverso workshop e quiz, nei vari stand presenti al CRIvillage, dove si potrà anche scoprire come diventare volontario.

Il CRIvillage rappresenta l’evento annuale più importante per la raccolta fondi, necessari al proseguimento di tutte le attività e all’avvio di nuove proposte che vanno a coprire i bisogni della popolazione e a rispondere a quei problemi sociali accentuati dalla pandemia. Come ogni festa che si rispetti ci saranno musica e buon cibo, con una novità: per la prima volta, la cucina sarà curata direttamente dai volontari, con una proposta street food con hamburger, salamelle e fritto misto, il tutto accompagnato da birra artigianale 100% Made in Brianza.

Il programma musicale vede la partecipazione dei gruppi The Funky Machine, degli Iron Mais, che propongono un ‘rock agricolo’ ed infine della band Killer Star, un omaggio a David Bowie, che chiuderà la festa nella serata di domenica.