Ul mazz de San Giuàn: sulle rive del Lambro alla scoperta delle erbe selvatiche

Alla scoperta di antichi usi e tradizioni. Sabato 25 Giugno 2022 un evento organizzato da Il Mulino del Può in collaborazione con l'Associazione Culturale Brianze, arricchirà il nostro calendario: Ul mazz de San Giuàn.

Si torna a camminare lungo le rive del Lambro con Fabio Galimberti esperto raccoglitore ed etno-botanico in un percorso post-solstiziale tra erbe selvatiche e le acque corrive, alla scoperta di antichi usi e tradizioni.

Dopo la camminata verrete accolti da Gabriella del Mulino del Può che vi accompagnerà nel percorso della merenda “lambrica” e nei piccoli segreti di cucina per l'utilizzo delle erbe.

Evento patrocinato dal Parco Regionale Valle del Lambro e promosso da AIAMS Lombardia.

25 giugno 2022 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Posti disponibili 25

Costo a persona €15

Ritrovo al Mulino Ronchi di Peregallo Via dei Mulini,4 - Briosco MB

Parcheggio in via Peregallo in fondo a sinistra

Per info e prenotazioni 333.8024913 gab.masciave@gmail.com