Sanremo, quarantena per Irama dopo membro staff positivo: Amadeus propone modifica regolamento

Si complica la situazione per Irama. Ieri mattina un collaboratore del cantautore è risultato positivo al test antigenico, facendo scattare il molecolare per tutto lo staff. Il tampone ha confermato la sua positività e quella di un altro componente dell'entourage, per questo Irama - in quanto contatto stretto nelle ultime 48 ore - deve osservare una quarantena di 10 giorni e sarebbe dunque costretto a ritirarsi dalla gara. Si attende la comunicazione ufficiale della Asl di Imperia, ma questo prevede il regolamento.

Il condizionale è d'obbligo, però, dopo la comunicazione di Amadeus in conferenza stampa, che potrebbe lasciare la porta aperta al cantante: "Da regolamento si dovrebbe ritirare. Stanotte ho avuto un'idea, perché non mi piace l'idea che un ragazzo venga escluso per un problema legato al covid e ho pensato che potrebbe accadere anche ad altri, magari a qualcuno in testa alla classifica venerdì che quindi dovrebbe rinunciare alla finale. Chiedo a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c'è un vantaggio o uno svantaggio, perché non c'era comunque il pubblico - prosegue il direttore artistico - Questo permetterebbe a Irama, o ad eventuali altri cantanti, di restare in gara, in modo che questi ragazzi possano non vivere con una spada di Damocle sulla testa. È una modifica del regolamento che vorrei fare oggi. Devo avere l'ok degli altri 25 cantanti in gara".

Nel pomeriggio Amadeus comunicherà la decisione. Se avrà l'ok degli altri Big, l'esibizione di Irama andrà in onda questa sera.