Monza by night: visite guidate serali alla scoperta della città di Teodolinda

Alla scoperta delle bellezze di Monza by night. Il 28 agosto dalle 18.15 in programma tre visite guidate tra i vicoli e gli scorci storici della città di Teodolinda passeggiando al fascino (e al fresco) del sole che tramonta.



La partenza è da piazza Duomo, il salotto di Monza che oggi si fa ancora di più ammirare nella bellezza della facciata della basilica appena restaurata.

Il tour proseguirà lungo le vie antiche, le case, le chiese e i palazzi che hanno mantenuto inalterato il loro fascino. Straordinarie opere che parlano di passato e di arte davanti alla quali spesso passiamo frettolosamente ogni giorno, ma che racchiudono secoli di storie da raccontare.



I partecipanti saranno accompagnati da una guida che conosce perfettamente la città, la sua storia, le sue leggende, i suoi tesori.

Il tour durerà circa un’ora e mezza e avverrà nel rispetto delle norme Covid.



In programma tre turni: alle 18.15, alle 20 e alle 21.45. Il ritrovo è in piazza Duomo. La quota di partecipazione è di 12 euro (adulti) e 5 euro (ragazzi fino a 16 anni). Prenotazione obbligatoria sul sito www.lombardiasegreta.com/eventi