Monza rende omaggio alla sua Monaca. Al via una carrellata di appuntamenti sotto il segno di Virginia De Leyva, la Monaca di Monza.

Il debutto sabato 17 ottobre dalle 16 alle 18 quando ai Musei civici verrà presentato un imponente ritratto della Monaca di Monza realizzato da Giuseppe Molteni e che la famiglia Maggi (nota famiglia di imprenditori monzesi proprietaria dell'opera) ha donato ai Musei civici. Un dono realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza.

L’opera rimarrà visibile gratuitamente fino all’8 novembre. Per ammirarla è necessario prenotarsi telefonando allo 039.2307126.

Inoltre il 25 ottobre e l’8 novembre si svolgeranno i percorsi teatralizzati “Sui passi della Monaca di Monza”, in versione in door nelle sale del Museo e con tutte le precauzioni per il distanziamento sociale. Al termine del percorso, i visitatori verranno accompagnati lungo un itinerario guidato per le vie di Monza alla scoperta dei luoghi che fecero da sfondo alla tragica vicenda.

Sono previsti quattro turni per ogni domenica: alle 10, alle 11.30, alle 15.30 e alle 17. La quota di partecipazione è di 8 euro. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 039.2307126

I testi dello spettacolo sono della Compagnia La Sarabanda, l’evento è stato promosso in collaborazione con la Casa della Poesia di Monza e Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza onlus