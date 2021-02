Il libro sui giorni della pandemia presentato in diretta streaming

L’emergenza sanitaria non ferma la cultura e a Monza riprendono le presentazione letterarie. Naturalmente a distanza.

L’appuntamento è fissato per l’1 marzo alle 17 sui canali social del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza e su quello della biblioteca ragazzi dove lo scrittore Francesco Tonucci presenterà in diretta streaming il suo libro “Può un virus cambiare la scuola?”. È previsto il servizio di interpretariato Lis, grazie alla collaborazione della sezione brianzola dell’Ente nazionale sordi.

Tonucci – pedagogista, ideatore del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”, e ricercatore del Cnr (Centro nazionale ricerche) – nel suo libro affronta proprio il tema della pandemia. Un mondo che proprio un anno fa, di questi giorni, si è fermato a causa di un virus. Lezioni a distanza, lavoro a distanza, commercio a distanza con una rivoluzione della nostra vita quotidiana che continua ancora oggi.

“Durante la pandemia è aumentato l’accesso digitale alle risorse culturali disponibili – commenta l’assessore al Sistema bibliotecario Pier Franco Maffè -. È un aspetto positivo ma il digitale non potrà sicuramente sostituire la presenza fisica in biblioteca. Anche se può risultare una modalità alternativa di utilizzo dei servizi anche per il futuro”.