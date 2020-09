Si alza il sipario del Manzoni: otto spettacoli di grande prosa per rilanciare la cultura monzese

Riaprono le porte il Manzoni di Monza: tutto pronto per la stagione teatrale di prosa 2020/2021. Una stagione particolare quella che inizierà a dicembre, con otto spettacoli della “Grande Prosa” con compagnie e attori di levatura nazionale.

Stefano Accorsi, Giuliana de Sio, Isa Danieli, Filippo Dini, Arianna Scommegna, Antonio Catania, Gigio Alberti, Barbara Bobulova, Emilio Solfrizzi, Arturo Cirillo, Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Roberto Andò: ecco alcuni dei nomi celebri che calcheranno il palcoscenico del teatro cittadino in questa nuova stagione che, come ha ricordato il direttore artistico Paola Pedrazzini “si presenta particolarmente preziosa per l’importanza dei protagonisti coinvolti”, con la presenza di attori che si muovono con estrema disinvoltura dal teatro al cinema. Ed è proprio il cinema il fil rouge di questa stagione con spettacoli “contaminati” dalla macchina da presa.

Allevi:"Ricostruiamo la società partendo dalla cultura"

Rialzare il sipario del teatro monzese per il sindaco Dario Allevi ha un grande valore, anche sociale. "È segno di ripartenza – commenta il primo cittadino -. Anche se nel più completo rispetto delle prescrizioni: non abbiamo ricette, se non quella di continuare ad essere prudenti. Dobbiamo però pensare a ricostruire la nostra società, e vogliamo farlo partendo dalla cultura”.

Una cultura che, in città, come ha ribadito l’assessore alla partita Massimiliano Longo non si è mai fermata, anche in piena pandemia. “Il teatro è un servizio pubblico, come i trasporti o l’acqua. Per questo durante l’emergenza sanitaria non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare sottotraccia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco gli spettacoli in cartellone

Ecco tutti gli spettacoli in cartellone: si inizierà a metà dicembre con “Regalo di Natale” adattamento teatrale del film cult di Pupi Avati; seguiranno “Anfitrione”, il nuovo allestimento de “Il malato immaginario”; “Le signorine” ; “Patria”; “Misery” tratto dal romanzo di Stephen King; “Orgoglio e pregiudizio” e “Ditegli sempre di sì”.



La campagna abbonamenti inizierà il 9 ottobre.