Ville Aperte in Brianza: un appuntamento imperdibile, per ammirare le bellezze di Monza

Saranno ben tre, gli eventi speciali in programma per la 18esima edizione di "Ville Aperte in Brianza": "Una notte al Museo", "Le opere delle meraviglie" e "Lo sguardo dell'artista".

Dal 26 settembre al 4 ottobre, le bellezze di Monza e della Brianza si sveleranno agli occhi dei visitatori. Siti al civico 4 di via Teodolinda, i Musei Civici di Monza hanno sede nella storica Casa degli Umiliati: qui, durante il Medioevo, si riunivano gli affiliati laici dell’ordine religioso degli Umiliati, una corrente di rinnovamento spirituale che aspirava ad un’ideale di vita umile e dedita principalmente alla preghiera e al lavoro. Il percorso espositivo regalerà lo sguardo su 140 pezzi, divisi in 13 sezioni espositive, mentre un tavolo multimediale racconterò storia e arte a Monza dall'età romana fino alla Biennale Giovani, straordinario esempio di arte contemporanea. Chi presenterà il biglietto di "Ville Aperte in Brianza" alla biglietteria del Museo potrà usufruire dell’ingresso ridotto (pagando solo 4 euro).

Una notte al Museo

Giovedì 1 ottobre, i Musei Civici propongono una insolita visita guidata nella penombra delle sale per riscoprire il museo e le sue opere immersi in un’atmosfera unica e suggestiva. La visita durerà un’ora e avrà inizio alle ore 21 (Prenotazione obbligatoria: info@museicivicimonza.it o tel. 039/2307126, costo 6 euro).

Le opere delle Meraviglie

Sabato 3 ottobre, alle ore 15, i visitatori si troveranno di fronte ad una selezione di opere del museo che giocheranno tra realtà e illusione in un viaggio alla scoperta delle vicende straordinarie a cui sono legate e delle tecniche – spesso insolite – con cui furono realizzate, in modo da comprendere tutte le difficoltà e le sfide a cui gli artisti sono andati incontro (Prenotazione obbligatoria: info@museicivicimonza.it o tel. 039/2307126, costo 6 euro).

Lo sguardo dell'Artista

Dl’Arengario al Duomo, dal Mulino Colombo, all’ospedale di San Gerardino fino a piazza Trento e Trieste: domenica 4 ottobre il tour alla scoperta della città partirà alle ore 11 dai Musei Civici, con una breve introduzione sulle opere esposte, per proseguire nel centro storico di Monza alla scoperta dei luoghi simbolo più importanti e dei cambiamenti che hanno subito nel corso del tempo. (Prenotazione obbligatoria: info@museicivicimonza.it o tel. 039/2307126, costo 6 euro).

Non solo Musei Civici

Ma, Ville Aperte in Brianza, non sarà solo l'occasione per vivere da vicino la bellezza dei Musei Civici.

Ci saranno visite guidate a cura della Delegazione FAI ai Giardini Reali e al Tempietto neoclassico progettato dal Piermarini, quelle a cura dell’associazione Novaluna alla scoperta del Santuario Santa Maria delle Grazie dove sarà possibile assistere anche ad un breve concerto, una passeggiata nel misterioso giardino del Santuario e al Laghetto dei Sospiri a cura della Cooperativa Demetra Onlus e, infine, il tour in bicicletta alla scoperta del Parco con le guide di Guidarte.

Questi gli altri luoghi d’arte pubblici e privati coinvolti: gli Appartamenti Reali e la Cappella Reale della Reggia di Monza; i Giardini della Reggia di Monza (a cura della Cooperativa Demetra Onlus); Villa Mirabello (a cura dell’associazione Novaluna); l’Autodromo Nazionale - Monza Eni Circuit; la Quadreria dell’Ospedale San Gerardo (in collaborazione con l’ASST Monza); il Mulino Colombo; la Saletta Reale della Stazione di Monza; la Cappella Espiatoria (in collaborazione con Guidarte e Polo Museale della Lombardia); Villa Torneamento (in collaborazione con Guidarte); il Cappellificio Vimercati (in collaborazione con Guidarte); il Museo e Tesoro del Duomo di Monza; la Biblioteca Capitolare del Duomo di Monza (in collaborazione con Guidarte); la Torre Longobarda del Duomo di Monza (in collaborazione con Guidarte).

Per prenotare è possibile scaricare l'App "Ville Aperte in Brianza" o visitare il sito www.villeaperte.info