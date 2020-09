Ville Aperte: visite guidate in Villa Reale con passeggiate e concerti

La Reggia di Monza apre le sue porte: anche la Villa del Piermarini è tra le protagoniste della rassegna Villa Aperte promossa dalla Provincia di Monza e Brianza.

Sono già aperte le prenotazioni per partecipare ai percorsi guidati agli appartamenti reali e alla cappella reale. Le visite si svolgeranno il 27 settembre e il 4 ottobre dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). Una bella occasione per ammirare – nuovamente e o per la prima volta - gli appartamenti dei Savoia. Per partecipare è necessario prenotarsi acquistando il biglietto al link https://www.reggiadimonza.it/it/content/event/ville-aperte-brianza-2020-appartamenti-reali-e-cappella-reale. Il biglietto costa 10 euro (più 1,50 euro per diritti di prevendita).



Non solo visite negli appartamenti reali e alla cappella reale; il 27 e il 28 settembre da non perdere anche le passeggiate reali, promosse dalla delegazione Fai di Monza in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. La prima passeggiata prevede un percorso alla scoperta della storia dei giardini reali con tappe all’antro di Polifemo, al laghetto inferiore, alla grotta, al laghetto superiore e al tempietto. Sono previsti sei percorsi giornalieri con partenza sul retro della Villa Reale alle 10, 11,12,14,15 e 16. Anche in questo caso è obbligatorio prenotarsi al link www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/728. La quota di partecipazione è di 5 euro.

La seconda è una passeggiata alla scoperta del ricco patrimonio arboreo dei giardini che comprende sequoie, ginkgo, cedri dell’Atlante, querce gemelle, calocedri e cipressi calvi. Partenza dal retro della Villa Reale alle 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.30. È necessario iscriversi al link www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/728. La quota di partecipazione è di 5 euro.



Da non perdere il 27 settembre alle 17.45 il concerto con le musiche del ‘700 in programma nei giardini reali presso l’area della Torretta. Per partecipare iscriversi al link https://www.villeaperte.info/eventi/evento/3175. La quota di partecipazione è di 5 euro. Meglio dotarsi di un cuscino. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al 4 ottobre.



Inoltre l’associazione Novaluna – all’interno della rassegna del Festival del Parco – organizza visite guidate alla Villa Mirabello. Appuntamento il 27 settembre e il 4 ottobre. Sono previsti sei turni: alle 10, alle 11, alle 12, alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30.Prenotazione obbligatoria al link https://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/745.



Infine spazio all’arte: durante la rassegna Ville Aperte sarà possibile visitare in anteprima nelle Argenterie della Reggia la mostra di pittura dell’artista tedesca Nataly Maier (inaugurazione ufficiale il 23 ottobre). I visitatori potranno ammirare le opere dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.