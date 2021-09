Martedì 28 settembre alle ore 18:00 si terrà un’edizione “agratese” dei tanto amati Tè della salute ospitati solitamente nella sede di Monza, dal titolo: “Cuore di donna: battiti da non tradire. Il rischio cardiovascolare femminile sottostimato o sconosciuto?”. Un evento che si svolgerà in presenza all’interno del Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid.



Un incontro colloquiale riservato a un gruppo ristretto di partecipanti, al quale prenderanno parte in veste di relatori Michele Bianchi - Specialista in Cardiologia e Gioia Alvino - Specialista in Ginecologia e Ostetricia.



La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi mandando un’email a eventi.monza@synlab.it ed esibire la certificazione Green Pass.

