Debutto Ac Monza: posti limitati, biglietti solo on line

Posti limitati: chi vuole assistere alla prima partita di campionato del Monza deve affrettarsi. Il debutto all’U-Power Stadium (ex Brianteo) è domani, venerdì 25 settembre alle 16.45 con i biancorossi che affronteranno la Spal.

Ma secondo le disposizioni Covid gli accessi saranno limitati nel rispetto delle prescrizioni anti contagio.



Il biglietto della tribuna costa 30 euro, niente code in biglietteria ma l’unico canale di vendita sarà on line. Da questo pomeriggio è già possibile acquistare il biglietto sul sito https://www.vivaticket.com/ con modalità print@home.



Non cambiano solo le modalità di acquisto, ma anche gli accessi allo stadio. Per entrare i tifosi dovranno essere muniti di mascherina, autocertificazione anti Covid-19 che si può scaricare dal sito dell’Ac Monza. Ai tifosi verrà misurata la temperatura (ingresso vietato a chi ha più di 37,5), verrà fornito il gel per l’igienizzazione delle mani, ritirata dell’autocertificazione e registrata la presenza.



Naturalmente verrà garantito il distanziamento ( i posti a sedere saranno assegnati), i tifosi dovranno indossare la mascherina, e i varchi verranno aperti con largo anticipo per evitare assembramenti.



Addio anche alle coreografie sugli spalti: niente striscioni e bandiere. Ma anche addio alla tanto cara pausa al bar, alle macchinette del caffè.

Dall’Ac Monza ci si augura che la situazione possa presto migliorare, garantendo un afflusso maggiore di tifosi