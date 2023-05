Un royal tasting alla Reggia di Monza: arrivano i vini di The WineHunter Award

Un royal tasting alla Reggia di Monza. Calici in villa Reale nel weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio con un’anteprima di degustazioni dei prodotti selezionati con The WineHunter Award. Il format prevede un’area collettiva gestita da 4 sommelier, grazie alla collaborazione con ASPI - Associazione Sommellerie Professionale Italiana, che presenteranno 50 etichette di 50 aziende del territorio nazionale. Una location singolare, scelta per il legame con la storia di Merano.

La Villa Reale di Monza è stata costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 come residenza estiva per il figlio Ferdinando. Lo stile architettonico e gli edifici adiacenti, in stile neoclassico riprendono in parte, l’architettura austro ungarica. “La Villa Reale di Monza offre uno scenario unico per realizzare un evento enogastronomico di grande richiamo internazionale. Ispirata alla famosa Reggia Imperiale di Vienna, il Castello di Schönbrunn. L’obiettivo dell’evento sarà quello di trasferire il potenziale del Merano WineFestival e creare un ponte tra Monza e Merano, mettendo in scena un’esplosione di emozioni tra arte, storia, cultura ed enogastronomia” ha detto Helmuth Koecher The WineHunter.

Le degustazioni

Le degustazioni si terranno all’interno della Sala da Ballo della Villa Reale al primo piano nobile: i visitatori della Villa Reale, stampa e operatori potranno degustare liberamente la selezione dei prodotti The WineHunter Award. La degustazione è riservata a chi acquista il biglietto di ingresso per la visita alla Reggia. Gli orari sono quelli di apertura del complesso: 10.30-18.30.