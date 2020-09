Rimettiamoci in moto: torna la Festa dello Sport

Settembre tempo di buoni propositi e voglia di rimettersi in forma. Per chi non ha ancora trovato lo sport del cuore questo fine settimana può essere l’occasione per conoscere più da vicino le diverse discipline.



A Desio va in scena la Festa dello sport: sabato 19 e domenica 20 settembre al Centro sportivo di via Agnesi le società sportive cittadine scendono in campo. Ma non solo: in programma anche conferenze con i campioni sportivi nazionali, e spettacoli per promuovere l'importanza di fare attività fisica. Il tutto nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.



Ecco gli appuntamenti: il 19 settembre alle 10.30 inaugurazione della manifestazione seguita dallo spettacolo delle discipline aeree, alle 15 “Rockinshow” attività di acrobatica e clown per i ragazzi, alle 17 incontro su “Etica e riscatto attraverso lo sport” con gli interventi di Desirée Desimine (portiere della Nazionale di calcio femminile), Stefano Meda (campione Special Olimpics nuoto e atletica) e Roberta Amedeo (campionessa olimpica handbike); il 20 settembre alle 9 stage internazionale di karate con il maestro Didier Lupo, alle 11 il reading teatrale “Open” di Mattia Fabris dedicato ad André Agassi e tratto dall’omonimo libro, e alle 18 “(S)legati” spettacolo teatrale per celebrare i cento anni del Cai di Desio.



L’ingresso è libero.