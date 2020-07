Hamburger e patatine: al parco Tittoni weekend dedicato ai piatti americani

Weekend a stelle e a strisce al Parco Tittoni di Desio. Dal 31 luglio al 2 agosto nel polmone verde cittadino si svolgerà la festa del cibo americano. Un omaggio ai piatti tipici della tradizione statunitense, gustati ascoltando musica e divertendosi, naturalmente distanziati.



Per tre giorni il menù comprende i piatti tipici della tradizione del fast food: american big food, pulled pork buns, Boston fries e per addolcirsi la serata gli intramontabili brownies.



Bisognerà mettere da parte per quel weekend conta delle calorie e del colesterolo, ripensando alla dieta a partire dal lunedì successivo.



Il ristorante aprirà venerdì e sabato alle 19.30, domenica alle 18. In questa particolare estate di Covid è possibile (anzi è vivamente consigliato) prenotare anticipatamente il proprio tavolo, indicando anche il numero di commensali.



Per riservare il posto per la serata americana inviare un'email a prenotazioni@parcotittoni.it.



Per rimanere aggiornati sulle attività organizzate nel corso della settimana al parco di Villa Tittoni seguire la pagina Facebook Parco Tittoni, o consultare il sito www.parcotittoni.it