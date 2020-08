Nel weekend al Parco Tittoni sapori dalla Grecia

Se siete appena tornati dalle vacanze, ma avete ancora nel cuore i sapori e gli odori del mare non perdetevi il fine settimana greco in programma a Desio. Dal 21 al 23 agosto al Parco di Villa Tittoni si aprono le cucine della grande tradizione culinaria ellenica.



Accompagnati dalla musica tradizionale greca potrete gustare i pita gyros (piatto tipico della tradizione dello street food con carne di maiale, patatine fritte, pomodoro e cipolla), l’insalata greca (con pomodori, cetrioli, cipolla, feta, olive, sale, origino ed olio), i moussaka (una sorta di parmigiana di melanzane con carne, patate e besciamella). Il tutto accompagnato dall’ ouzu, distillato tipico della Grecia.



Durante la manifestazione verranno adottate tutte le precauzioni Covid. Le prelibatezze greche si potranno gustare venerdì e sabato a partire dalle 19.30, e domenica dalle 18.



Per le prenotazioni inviare un’email a prenotazioni@parcotittoni.it, oppure telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 339.8842707 dalle 18 alle 22.