Cannoli e sapori siciliani per tre giorni al Parco Tittoni

La dieta può aspettare: tre giorni di cucina e di sapori della Sicilia a Desio.



Da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto il Parco di Villa Tittoni si trasformerà in una grande cucina siciliana. Si intitola “Made in Sud” la rassegna di sapori siciliani che verranno preparati in loco per tutto il weekend. I commensali potranno gustare pasta alla norma, gli immancabili arancini, il gustoso cannolo il tutto accompagnato dai migliori vini della Sicilia.



Naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. Si consiglia quindi di prenotare il tavolo inviando un’email a prenotazioni@parcotittoni.it.

Le cucine apriranno venerdì e sabato alle 19.30 e domenica alle 18.



Ingresso libero.