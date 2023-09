"Jurassic park" non lontano da Monza, nell'oasi WWF arrivano i dinosauri

Incontri "ravvicinati" con T-Rex e stegosauri. Grazie alla realtà virtuale. All'oasi Wwf di Vanzago arrivano i dinosauri.

Prende il via sabato 16 settembre a Bosco Vanzago, Riserva Naturale e Oasi WWF alle porte di Milano, JurassicNow, un percorso in realtà virtuale che consentirà al visitatore, tramite appositi visori nella virtual room allestita presso il centro visite, di immergersi tra le foreste del Cretaceo e di conoscere alcune delle specie più affascinanti tra i dinosauri che hanno prosperato fino a 65 milioni di anni fa, dal T-Rex allo stegosauro.

L’esperienza, della durata di circa 30 minuti complessivi, ha un costo di 5 euro ed è cumulabile con le consuete opportunità di visita all’Oasi. "L'iniziativa rientra nella nostra idea di Oasi aperta nei confronti di esperienze nuove e stimolanti per il pubblico e le famiglie. Un osservatorio virtuale sulle specie oggi estinte in quella che gli scienziati chiamano 5a estinzione di massa non potrà non collegarsi con il rischio concreto di una sesta estinzione di massa, questa volta provocata dalla specie umana. Un rischio che il mondo scientifico ci ricorda in ogni occasione nella quale studi e ricerche indicano come proprio noi umani stiamo erodendo in modo drammatico la biodiversità, ossia la ricchezza e la varietà della vita sulla terra. Come se stessimo tagliando il ramo sul quale noi stessi siamo seduti" ha dichiarato Marco Galaverni, responsabile Programma e Oasi WWF Italia Il progetto di realtà virtuale è stato curato da Way Experience, già partner del WWF nel percorso virtuale REvolution Park (visibile a Milano presso i Giardini Montanelli e il Museo di Storia Naturale), in collaborazione con alcuni dei maggiori paleontologi italiani.

Orari e prenotazioni

Gli orari di JurassicNow coincidono con la partenza e l’arrivo delle escursioni guidate del sabato e domenica: dalle 10 alle 10,30 , dalle 12,30 alle 13, dalle 14,30 alle 15, dalle 17 alle 17,30. Non occorre la prenotazione, basta arrivare 5/10 minuti prima dell’orario prescelto. Per gruppi organizzati è possibile concordare l’orario scrivendo a boscovanzago@wwf.it