"La donna più grassa del mondo" a teatro al Binario 7

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della casa in cui vivono i protagonisti di questa storia, ma solo uno di loro sembra preoccuparsene: è l’Uomo del piano di sotto che da mesi tenta di convincere la coppia di vicini a intraprendere i lavori di ristrutturazione. Il problema è che la crepa si trova proprio sotto il divano della Donna più grassa del mondo che pesa quattrocentosessanta chili e non può muoversi.

L’unica possibilità per poter intraprendere i lavori sarebbe che il Marito la convincesse a dimagrire, ma la felicità che le procura il cibo è troppo grande perché la donna possa rinunciarvi. In un’epoca in cui sembra che la nostra società abbia raggiunto il suo massimo grado di benessere, questa commedia, attraverso una cifra grottesca e paradossale, induce a riflettere sulla capacità dell’uomo di immaginare un modo alternativo per raggiungere la felicità che non lo condanni all’autodistruzione.

TEATRO BINARIO 7

LA DONNA PIÙ GRASSA DEL MONDO



di Emanuele Aldrovandi

con Luca Cattani, Alice Giroldini, Marco Maccieri

regia Angela Ruozzi

assistente alla regia Filippo Bedeschi

scene e costumi Alice Benazzi

luci Fabio Bozzetta

realizzazione costume MeArte – Calerno

produzione Centro teatrale MaMiMò

con il sostegno di Società cooperativa La Vigna, Cooperativa La Lucerna, More Energy srl

