Il "drive-in" dei piccoli nelle auto disegnate nel campo di zucche in Brianza

Si chiama MarbreBlond Kid's Drive-in ed è un appuntamento a misura di bimbi con il cinema sotto le stelle, all'interno di un campo di zucche, dentro una originalissima macchinina montata e coloratat proprio dai protagonisti della serata. L'originale proposta è in programma al Campo dei fiori di Galbiate. In riva al lago, fra le zucche (che stanno crescendo in vista del prossimo Halloween), a due passi dal Monzese.

Si tratta di un evento ludico, artistico ed educativo per bambini, che nell'occasione avranno la possibilità di montare la propria auto di cartone, colorarla e personalizzarla, e usarla poi come "alloggio" per assistere alla proiezione di un cartone animato, in questo caso il film Disney Coco.

L'appuntamento è per sabato 25 settembre (dopo la prima data dell'11 settembre, quella di sabato 18 settembre è già sold out), con apertura del campo alle ore 19. La proiezione è fissata per le 20.45. La partecipazione è legata a prenotazione con Green Pass. Il costo è di 20 euro per il kit necessario a costruire una macchinina MarbreBlond Kid's Drive-in (che a fine serata rimarrà ai bambini), mentre la proiezione del film è gratuita; a ogni bambino "pilota" verranno consegnati una focaccia e un succo di frutta.

La macchinina sarà a disposizione nella "concessionaria MarbreBlond Kid's Drive-in", in pronta consegna la sera stessa direttamente al campo di zucche, ed è fatta di cartone da montare con tanto di volante, chiavi e parabrezza. Nella confezione sono presenti pennarelli per colorarla e personalizzarla a fantasia. Tutto il materiale è ecologico e al termine della serata ciascun bimbo potrà portare e parcheggiare a casa il suo nuovo bolide. Qui per prenotare.