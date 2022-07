Due artisti brianzoli in finale al concorso canoro di Arenzano

Il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE), torna per l’edizione 2022 il prossimo 23 luglio a Parco Figoli.

Il Concorso punta su una band e un’Orchestra dal vivo diretta dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi.



Due le immancabili categorie che si esibiranno: “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. Sono due gli artisti della Provincia di Monza Brianza che si esibiranno nella categoria Interpreti.



Nella categoria Autori si esibirà Giulia Lazzerini, 24 anni di Monza, si definisce una songwriter con importanti esperienze all’attivo. Si è esibita anche al Blue Note di Milano con la Mixiland Jazz Band e in diverse occasioni live, partecipando a masterclass presso il Cpm Insitute. Si accompagna al piano ed ha una voce jazzata già molto matura. Sul palco con l’Orchestra farà conoscere la sua “The Swing”.



Nella categoria Interpreti, si esibirà Mimì Aminata Caruso, 14 anni, di Usmate Velate, frequenta il primo anno delle scuole superiori. La sua vera passione è la musica e il canto che cerca di migliorare studiando privatamente da 3 anni. “Non so cosa farò da grande, ma di certo non smetterò mai di cantare!”, dice Mimì che interpreterà per l’occasione il brano “I put a spell on you” portato al successo da Annie Lennox.



La giuria che dovrà valutare i musicisti sul palco del Concorso Canoro di Arenzano è formata da: Andrea Podestà (giornalista e scrittore), Valentina Bocchino (giornalista), Maria Pierantoni Giua (cantautrice), Cristina Nico (cantautrice), Stefano Marelli (cantautore) e Donatella Ferraris (violoncellista).

A condurre il Concorso Canoro per il secondo anno, sarà Marina Minetti, conduttrice radiofonica (Radio Deejay, R101, Radio Italia).



Per il primo classificato della sezione "Autori" il premio è a scelta tra: la produzione del brano vincitore, curata dall'etichetta ligure OrangeHomeRecords, la realizzazione di un videoclip del brano oppure un buono da 700 euro per l’acquisto on line di materiale musicale. Per il primo classificato della sezione "Interpreti/Cover" il premio, sempre a scelta, è tra un radiomicrofono o un buono da 500 euro per l’acquisto on line di materiale musicale.