La Befana in Brianza arriva in moto

A Carate Brianza la befana arriva in moto. APpuntamento sabato 6 gennaio con l'appuntamento organizzato dal Motoclub Carate Brianza.

Alle 9.30 è fissata la partenza delle moto con le befane da Villa Cusani per il giro in Carate che poi proseguirà nelle frazioni di Costa Lambro e Agliate per poi fare ritorno in Villa Cusani alle 11.30. Caramelle per tutti i bambini che saranno nelle strade a salutare le befane.

Alle 15 è in programma un pomeriggio di giochi con la Befana. Presso le casette della Proloco sarà in funzione tutto il giorno il bar per caffè, aperitivo, vin brulé, cioccolata, patatine fritte.