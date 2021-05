Es-Temporanea poetica

Mostra d'arte ES-Tensione Poetica

artista Silvia Senna

L’artista milanese Silvia Senna espone nelle sale espositive di Domus Art in collaborazione Ws Group oltre venticinque opere che confermano un percorso artistico lineare, legato alla ricerca, alla forma, al colore, accompagnandoci nella visione e lasciando ai visitatori il compito di respirare i percorsi delle sue strade.

Il Colore non serve per “colorare” i contenuti di una tavola, ma per spiegare, tendere e estendere l'esistenza come una continua tensione del finito verso l'infinito .



ha rivelato il critico Alberto Moioli - ritengo che l’artista sia una delle più interessanti realtà espressive del nostro paese, la cui creatività poggia su solide basi di studio e ricerca interiore. La mostra è senza alcun dubbio da non perdere”



dal 22.05.2021 al 18.07.2021

Via IV Novembre angolo Via Tagliamento



E’ previsto un ingresso contingentato.



Domus Art



Vedano al Lambro (MB)

Per info si prega di contattare il seguente numero: 348 3304780

