Cantanti, musicisti ed esibizioni: la via di Monza che si trasforma in un palco sotto le stelle

Cantanti lirici, musica ed esibizioni. Via Bergamo, la strada della movida della città, si anima con la musica lirica, tributando un omaggio alla celebre opera di Puccini "E Lucean le stelle".

Una serata di musica, cultura e svago quella organizzata per giovedì 27 giugno con cinque postazioni dove avranno luogo delle rappresentazioni artistiche sulle note del melodramma pucciniano. "L’obbiettivo è quello far conoscere ai giovani, ventenni e trentenni, frequentatori dei locali della via Bergamo, il legame tra Puccini e Monza e le opere del Maestro. La prima postazione (ubicata all’incrocio tra via Pesa del lino e via Bergamo) prevede una struttura palco con Backline audio necessaria, dove saranno presenti i musicisti e ballerini. Le altre quattro postazioni che prevedono ciascuna la presenza di due cantanti: soprano e tenore, accompagnati da pianista con pianoforte digitale, su pedane, e backline audio necessaria, verranno ubicate a metà e alla fine della via Bergamo" spiegano da Conficommercio che insieme al Comitato e l’Associazione Mnemosyne che ne è capofila ha organizzato l'appuntamento con la collaborazione dei commercianti.

"Verranno distribuiti durante la serata dei volantini in cui sarà raccontato Puccini a Monza ed il riassunto delle opere le cui arie saranno interpretate nella serata, I fruitori dell’evento cammineranno lungo la via. Saranno invitati i locali della via Bergamo a creare dei cocktail analcolici dedicati ai titoli o ai personaggi delle opere di Puccini". L’ evento fa parte della rassegna “MONZA e GIACOMO PUCCINI - Un amore corrisposto”, organizzata dal Comitato Monzese per le Celebrazioni Pucciniane 2024 di cui fanno parte le maggiori associazioni culturali della città che proseguirà fino al 6 luglio. C

Le esibizioni (dalle 19 alle 21.30)

“Vissi d’arte” (da TOSCA, soprano).

“Elucevan le stelle” (da TOSCA, tenore).

“Nel silenzio di quei raccoglimenti” (da SUOR ANGELICA mezzosoprano).

“Questo amor, vergogna mia” (da EDGAR, baritono)

“Duetto dei fiori” (da MADAMA BUTTERFLY, soprano e mezzosoprano)

“O Mimì tu più non torni” (da BOHEME, tenore e baritono)

“O Soave fanciulla” (da BOHEME, soprano e tenore)